許光漢同台LE SSERAFIM 咬手指挑戰TWS撒嬌舞

韓國指標性音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）》今（10日）首度移師台北大巨蛋盛大舉行，吸引大批粉絲關注。人氣男星許光漢此次受邀擔任頒獎嘉賓，稍早更驚喜與女團LE SSERAFIM 同框，大跳 TWS 的「撒嬌舞」，瞬間掀起全場尖叫聲。

TWS演唱〈OVERDRIVE〉時，突然向觀眾發問：「現場的各位知道 TWS 的撒嬌挑戰嗎？從現在被拍到的人，如果知道的話，拜託可愛地撒嬌一下！」鏡頭隨即轉向藝人席，只見許光漢坐在LE SSERAFIM成員Kazuha與恩採中間，先是害羞地咬著手指，接著雙手抱胸、輕輕搖晃肩膀，再握拳放在臉頰兩側來回擺動，超萌反應立刻引發台下觀眾陣陣歡呼。

事實上，許光漢與 LE SSERAFIM 早有淵源。2023 年他赴韓國宣傳時，曾與 LE SSERAFIM 成員同台挑戰舞蹈〈UNFORGIVEN〉；而去年該團來台開唱，許光漢也特地到場力挺，並準備花籃等禮物表達祝賀，展現好交情。

