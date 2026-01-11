許光漢同框韓版《想見你》男主角安孝燮！合體TWS再跳撒嬌舞

第40屆金唱片大獎（Golden Disc Awards）10日在臺北大巨蛋舉行，許光漢擔任頒獎嘉賓，除了和LE SSERAFIM成員跳起撒嬌舞，也在後台與多位韓星同框，掀起熱議。

許光漢當天於台上的藝人席一度坐在LE SSERAFIM的中村一葉及洪恩採的中間，被表演到一半的TWS CUE到要跳《OVERDRIVE》的撒嬌舞，只見他咬手指、動肩膀想盡辦法賣萌，可愛畫面在社群網站瘋傳。之後TWS也曝光與許光漢一起合體跳舞的影片，但許光漢有點正經的表情笑翻大批網友。

不只如此，主演韓版《想見你》的《走進你的時間》男主角安孝燮，此次也受邀來台擔任金唱片大獎頒獎人，許光漢和安孝燮兩位男神難得在後台合影留念，一同比出臉頰愛情，釣出雙方粉絲敲碗合作。另外，許光漢也和CORTIS的趙雨凡和安乾鎬、ZEROBASEONE的章昊合照，帥氣魅力不輸年輕偶像們。