許光漢大讚CANADA GOOSE是救命恩人 買一件可以穿十年

許光漢全身行頭15萬6700元：棕色Shift夾克NT$65,900、Merge反光夾克NT$41,500、套頭毛衣NT$21,700、軍綠色長靴NT$27,600。

許光漢今日下午出席SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE媒體發表會，將自己「全球品牌大使」的身分發揮得淋漓盡致，不但嘴甜說品牌經典的派克大衣救了他的命，也強調多口袋的設計可以放很多零食隨時吃，連手插口袋可以多生出一些pose拍照這個點都想出來，真的應證了他強調「一件可以穿十年」的高CP值。

許光漢開玩笑透露希望品牌可以帶他去南極體驗。

許光漢笑言在記者會上讓他有點緊張。

許光漢說：「之前在韓國拍戲很冷，我穿派克大衣禦寒，可以說品牌真的是救了我一命讓我熬過寒冷耶！因為我超怕冷，但是又可以穿上層次的穿搭展現，所以對於冬天真的是又愛又恨。」他強調記者會上的total look是「平常會穿的衣服，我喜歡外套下緣的縮繩，這樣可以拉出比例」。

對於這個由家族三代經營的品牌，他形容，「其實接到這個職務時覺得非常受寵若驚，我一直以來都有在關注CANADA GOOSE，覺得他們的衣服越來越帥氣，品牌針對環保議題與與永續經營的理念很酷，我很開心可以擔任品牌大使」。

