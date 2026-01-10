許光漢平頭照曝光！當兵菜味十足帥氣依舊粉絲心碎尖叫

記者林宜君／台北報導

今年35歲的台灣男星許光漢今（10）日晚間受邀出席南韓金唱片頒獎典禮，與天后蔡依林、韓星邊佑錫、宋仲基、安孝燮同台擔任頒獎嘉賓。昨晚，許光漢在社群分享當初入伍剃平頭的照片，引發粉絲熱烈討論，展現他從軍時期的另一面魅力。照片中，許光漢披上剪髮斗篷，表情帶著一絲害羞，頭髮被剃光後仍帥氣十足，旁邊好兄弟章廣辰也在場見證這一刻。這些照片拍攝於2024年8月6日，正是他正式退伍前舉行剃髮儀式的時候。

許光漢在社群分享當初入伍剃平頭的照片，引發粉絲熱烈討論。（圖／翻攝自許光漢IG）

許光漢曾服1年替代役，服務於南投中興新村的內政部役政署公益大使團。服役期間，他多次前往養老院、教養院等社福單位參與公益表演，意外展現好歌喉與親和力，讓他的曝光度在當兵期間仍維持高人氣。退伍後，許光漢逐步拓展海外演藝發展，早在靠著台劇《想見你》爆紅後，就開始向韓國市場發展。2024年，他首度參演韓國電視劇《無路可走：輪盤賭》，演技與魅力受肯定，也讓他在韓國演藝圈打開知名度。對於今晚能擔任金唱片頒獎嘉賓，他日前在代言活動中表示抱持「隨遇而安」態度，對是否與誰合作頒獎尚無頭緒，但能受邀出席讓他相當開心。

