許光漢手上的柔霧藍行李箱好好看 RIMOWA馬年新貨到

許光漢手上是最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱，強調移動的無拘無束。（美之心提供）

為歡慶農曆馬年的到來，RIMOWA以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推出名為《Enjoy the Ride》的形象影片，邀來品牌摯友許光漢與京劇表演藝術家、梅花獎得主耿巧雲手共同演出。

源自傳統戲曲中「堂馬（Tang Ma）」的發想來源，是一種透過肢體動作模擬策馬奔馳的表演技法，RIMOWA藉此深入探索「移動」與「想像力」之間歷久不衰的關係，並在文化傳承與當代旅行精神之間，建立深刻而流動的連結。

許光漢同框多款全新商品，包括Powder Blue柔霧藍色調單品。（美之心提供）

Terracotta赤陶色行李箱極具辨識度。（美之心提供）

在導演張穆涵執導下，許光漢在觀賞堂馬演出時，意外展開一段城市旅程；他的移動節奏，與戲曲中富有韻律的身段動作彼此呼應，在現實與表演藝術之間自然流轉。與他隨行的是最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱：柔和的藍色調透過同色系皮革包覆提把、鋁鎂合金外觀，象徵新年所帶來的平靜與嶄新。

許光漢演繹Never Still系列大型皮革翻蓋後背包。（美之心提供）

