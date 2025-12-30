許光漢為友情罕見變臉 章廣辰揭他真實心情：就是比較嚴肅

章廣辰今還原與張軒睿在婚禮上的互動。（圖／侯世駿攝）

章廣辰先前被爆出為了站邊許光漢，而與張軒睿友誼變調，在邱澤、許瑋甯婚禮上無視對方。章廣辰今（30日）在中視宣傳《舊金山美容院》播出，被問到這件事，他已經輕鬆看待，並還原當時情況，「就是誤會啦，我們才剛拍完一部戲，沒有理由不打招呼。」

章廣辰還原當時情況，他跟張軒睿在婚禮洗手間外碰到，「可能大家角度不一樣，沒有看到我們的臉吧，就是點個頭啊。」而友誼數度被拿來作文章，上回許光漢在媒體前罕見變臉說重話，章廣辰說：「他沒有生氣啦，那算生氣嗎？應該就是比較嚴肅。」也說三人私下並沒有再討論這件事。

廣告 廣告

這些風波，讓章廣辰瞬間理解了女星們被說不合的無奈，「我自己也被娛樂到，但要抓甜蜜點，不要寫沒有的事情，我看一看也覺得滿好笑的吧。」他也再次澄清與張軒睿關係沒問題，日前還去電影院支持對方演出的《泥娃娃》，還不小心說溜嘴「應該會拍第二季」，還開自己的玩笑說「我們可以演決裂的師兄弟」。

而他拍完《舊金山美容院》後開始留長髮、蓄鬍，還曾被爸爸說「好像耶穌」，他打算下周把頭髮、鬍子都剃光，象徵新年有個新的開始。至於先前說到打算追回前女友，並想跟對方結婚生子，他今笑說，「被下封口令，一直被罵」，不過聽起來語氣有點甜蜜，應該好事不遠了。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平

曹西平恐成「有名無主屍」！乾兒子求曹家人：讓我好好處理四哥後事

曹西平生前悲嘆「沒家人」！4兄弟對失智父不聞問 姪子女同樣冷血