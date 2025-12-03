許光漢爆鬧翻張軒睿「章廣辰左右為難」 楊祐寧曝三人私下面：怎變這樣

記者趙浩雲／台北報導

楊祐寧擔任台灣大車隊55688的20週年代言人，他化身計程車司機，今（3）日出席記者會，談到關於搭計程車相關的趣事，而同門師弟張軒睿近日被爆出鬧翻許光漢，與章廣辰在上週許瑋甯婚禮相遇時候被章廣辰冷落，對此楊祐寧也感嘆，不知道為什麼要傳成這樣。

許光漢、張軒睿、章廣辰三人是因為合作8年前因合作《我的男孩》成為好友，還被稱為「My Dear Boy」三帥，但三人事業隨著時間流逝，許光漢事業更發展到日韓，走出台灣成為國際巨星。據《鏡週刊》報導，這讓張軒睿心裡不是滋味，覺得後來居上的許光漢為何比較紅。

張軒睿被爆出在許瑋甯婚禮現場遭章廣辰冷落。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而楊祐寧被問到此事，他表示沒有看到相關新聞，但感嘆說「大家婚禮可不可以就拍一些漂亮照片，喜訊就好了？」並說「我認識這幾個年輕男生，都覺得他們是很可愛，很好笑個性很直爽的那種男生」，認為這件事情應該誤會「我覺得怎麼這樣傳？我真的不知道，應該誤會吧？」

張軒睿發文回應：「無中生有」。（圖／翻攝自IG）

而今天一早新聞出來之後，張軒睿在IG發文說「無中生有」，楊祐寧說「今天看看他（張軒睿）IG說什麼子虛烏有還是？無中生有我以為他接了生髮水廣告，原來是這個，哎呀」一番話讓在場媒體笑翻，不減楊祐寧的幽默個性。

