許光漢登米蘭時裝周！ 親切簽名、合影帥翻

才剛來台灣參加金唱片的韓星邊佑錫，釋出最新花絮影片，他在台灣吃烤鴨又喝手搖飲，讓粉絲們超想朝聖。當時他與「國民老公」許光漢說好要在米蘭相見，他們也真的在「Prada米蘭時裝周」帥氣登場，其中許光漢人氣超高，粉絲從早跟到下班，還守在飯店門口等簽名。

穿著綠色背心、搭配白色高領毛衣及深藍色俐落外套的許光漢，在米蘭Prada時裝周登場，粉絲嗨到不行，爭先恐後希望男神快簽名。

粉絲：「許光漢，我有義大利朋友喜歡你喔。」許光漢還親切拿起手機，與現場粉絲自拍合影，讓大家超瘋狂，甚至一路等到他下班。

粉絲：「可以簽名嗎？簽一個吧，謝謝。」帥度破表的許光漢，邊簽名邊說謝謝，幾乎來者不拒。時裝周上眾星雲集，女神們也不輸人。

黑藍色洋裝搭配的女團aespa成員KARINA亮麗現身，揮手微笑，美麗動人；女團MEOVV成員李嘉元一登場，超模氣場逼人，紅色背心搭灰色洋裝，還不時送上飛吻。

但這幾名男神的出現，更是大秀的重點。

一身嫩粉色毛衣、搭配粉白色襯衫的邊佑錫，不論到哪都是焦點，粉絲從頭跟到尾，他可愛的笑容融化全場。邊佑錫與許光漢同框，一旁還有日星坂口健太郎，帥度比拚讓粉絲大飽眼福。其實兩人在金唱片時，就已說好要在米蘭相見。

藝人許光漢vs.韓星邊佑錫：「可能會在米蘭……（喔，一起去嗎？）下次再見喔。」金唱片花絮釋出後立刻引起轟動，因為邊佑錫在台灣吃了美食還喝手搖飲。

韓星邊佑錫：「我會好好吃的，真的隨便給我一杯就好，充滿花香和蜂蜜香的，喔，我要喝那個。」眼尖粉絲發現，他到台北飯店吃烤鴨、喝龜記的飲料，粉絲們已迫不及待想親自朝聖。



