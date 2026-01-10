許光漢登金唱片韓文連發 熱情推薦台北美食

許光漢頒獎。（圖／翻攝自NAVER）

藝人許光漢憑藉夯劇《想見你》在韓國累積超高人氣，今（10）日以頒獎嘉賓身分出席第40屆金唱片頒獎典禮，受邀頒發「NAVER AI Choice」獎項。他一登台便以中、韓雙語向現場觀眾致意，展現親和力，也以地主之姿向在場藝人熱情推薦，「台北的美食非常多，如果時間允許的話，期待大家有機會去品嚐。非常榮幸能參加今天的典禮，希望大家都能玩得愉快。」

許光漢坦言，能受邀出席第40屆金唱片頒獎典禮感到相當榮幸，心情也難掩緊張。他在台上以中、韓文向大家自我介紹，提到過去主演的作品在韓國獲得許多觀眾喜愛，讓他十分感謝，也更深刻感受到即使語言與文化背景不同，只要是真心且有趣的故事，情感依然能被理解與共鳴。

談及對K-POP的觀察，許光漢分享自己相當喜歡充滿活力的「Challenge文化」，認為這正是K-POP的一大魅力。他笑說：「平常滑社群的時候，常常會看到藝人們用各自的方式詮釋同一首歌、同一段舞蹈，每次看到都會忍不住想，『啊～原來音樂可以這樣玩。』」

他也主動提到稍早與 LE SSERAFIM 成員一同挑戰 TWS 的〈OVERDRIVE〉舞蹈，並幽默詢問現場3.3萬名觀眾：「所以剛剛我也藉機挑戰了一下，剛跳得還可以吧？」隨後又笑著補上一句：「안돼요!?（不行嗎！？）Sorry。」逗得全場笑聲不斷。

隨後進入頒獎環節，許光漢表示：「也正是因為這樣輕鬆、開心、沒有距離的互動，才讓今天這個獎項變得特別。」接著正式揭曉「NAVER AI Choice」得主，最終由人氣男團 BOYNEXTDOOR 奪下該項榮耀，現場掌聲雷動，氣氛熱烈。

