許光漢秀流利韓文！ 害羞跳撒嬌舞 全場嗨翻

南韓音樂頒獎典禮這回移師台灣舉辦，不只多組韓團明星登台，台灣男神許光漢也成為全場焦點。（圖／Disney+提供）





南韓音樂頒獎典禮這回移師台灣舉辦，不只多組韓團明星登台，台灣男神許光漢也成為全場焦點。他不僅秀出流利韓文，還害羞跟著韓國女團跳起撒嬌舞，現場粉絲尖叫聲不斷。

畫面中，許光漢身穿一身全黑服裝，與韓國女團LE SSERAFIM一同跳起可愛舞蹈，不只讓全場粉絲嗨翻，就連後方藝人也看得目不轉睛。

在 Threads 查看

擔任頒獎人的許光漢，向現場觀眾打招呼，表示很高興見到大家，也歡迎所有人來到台北，並推薦台北有許多美食，希望大家能盡情享受。流利的韓文發言一出，立刻引爆全場尖叫，帥氣度爆表。

廣告 廣告

除了許光漢之外，頒獎典禮現場男神雲集，包括安孝燮、邊佑錫以及宋仲基也齊聚一堂。加上台灣代表許光漢，四大男神演員同台亮相，帥氣造型也成為本屆頒獎典禮的一大看點。



【更多東森娛樂報導】

●體脂僅8%成亮點！古程丰新歌MV邀潘胤傑秀肌肉 許願合作許光漢

●章廣辰還原兄弟情變真相 親揭重大改變！連晨翔也震驚

●去年底才引退！日寫真女星驚傳病逝 得年27歲

