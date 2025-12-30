許光漢罕見變臉澄清 章廣辰揭真實心情「他比較嚴肅一點」

章廣辰（左）、連晨翔30日合體出席中視八點檔《舊金山美容院》媒體茶敘。（陳俊吉攝）

連晨翔、章廣辰30日合體出席中視八點檔《舊金山美容院》媒體茶敘，章廣辰長髮又蓄鬍，造型十分特殊，被爸爸像耶穌，他已經約好給朋友剃光頭，一旁連晨翔比喻「從耶穌變成佛教徒意思」。

章廣辰日前在邱澤、許瑋甯婚禮和張軒睿遇到，爆出對方打招呼他沒回，引發兄弟失和聯想，章廣辰再次澄清是誤會，「剛一起拍完一部戲，不可能打招呼，大家角度不一樣，可能沒有看到臉。」至於許光漢被問到此罕見變臉，章廣辰也緩頰，許光漢應該沒有，只是比較嚴肅一點。

章廣辰強調兄弟情誼沒變，有看張軒睿電影支持，連忙說很好看，應該會拍第2季，還自嘲可找他演，「可以演決裂的師兄弟。」3人的友誼回不去，常被新聞作文章，章廣辰也看得很開，「OK啊，我自己也會被娛樂到，就是抓一個甜蜜點，不要寫沒有的事情，看一看滿好笑，不能嚴肅起來。」

章廣辰長髮又蓄鬍，造型十分特殊。（陳俊吉攝）

他之前和好友9m88傳戀愛，當時極力否認，並且喊話想結婚要追回前女友，被問進度如何？他被女方罵不要透露太多，下了封口令，跨年也不敢問對方，但地震有關心她。

《舊金山美容院》每周日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館＋同日播出。12月25日起，每周一至周五晚間八點準時在中視主頻播出。

