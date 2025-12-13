許光漢談趙震雄風波高EQ回應了！秀韓文笑喊「請不要這樣」

許光漢久違出席時尚活動，看到現場大陣仗的媒體直呼「剛出來，有點緊張」。（吳松翰攝）

男神許光漢退伍後行程滿檔，目前仍在劇組拍戲的他，難得抽空出席時尚活動，現身擔任加拿大服裝品牌的全球大使，為秋冬新品鑑賞活動站台，他笑說自己已經連續四個月都待在劇組，久違看到現場媒體的大陣仗，直呼「我剛出來，有點緊張」。

談及近期與影帝趙震雄合作相關的新聞風波，許光漢表示自己並不知情，但仍高EQ回應「希望一切都能朝好的方向發展，多傳遞正向與愛的事情」，至於即將受邀擔任韓國金唱片頒獎典禮頒獎人，他則表示非常期待，也感謝主辦單位邀請，並透露這一年有持續學習韓文，現場小露幾句後，被問到是否有機會與偶像團體同台跳舞，他先幽默用韓文回應「이러지 마세요（請不要這樣）」，隨後笑說「如果有機會的話」 。

