許光漢變臉駁與張軒睿友情生變 曝與趙震雄聚餐真實狀況

許光漢今（12╱13）以全球品牌大使身分出席CANADA GOOSE秋冬系列鑑賞會，去年他曾與趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，趙震雄因遭起底有前科，12月7日宣布「結束演藝生涯」，之後甚至爆出多年來屢次對後輩及同事施暴，最近都在劇組努力拍戲的許光漢今表示完全不知情，難掩震驚地說：「希望一切都可以朝著好的方向，因為最近資訊已經太爆炸了，希望大家都傳一點正向跟愛的事情。」

趙震雄7月3日出席台北電影節活動時還熱情喊話許光漢：「你過得好嗎？」得知他將退伍時還說：「那很快就到了！希望能夠很快再見面。」許光漢坦言在韓國拍戲時曾與他聚餐，「劇組大家都會一起吃飯」。被問當時氛圍，他說：「因為這個真的有點久遠，我要想一下，我記得大家都和樂融融的。」

而之前張軒睿被爆因許光漢飛黃騰達、友情生變，扯出日前喝許瑋甯喜酒時被章廣辰當空氣，對此，許光漢今沒好氣地說：「這個（新聞）我有看到，我覺得那個寫得太誇張、亂寫，我們2個根本不會這樣子，真的就像軒睿講的那樣就是無中生有，不要再亂寫一些有的沒的，我不知道是不是為了流量？但我覺得不要虛構一些子虛烏有的事情，這樣很不OK。」

