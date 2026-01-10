許光漢賀新年！ 服役入伍前「平頭照」首度曝光

台北市 / 綜合報導

有國民男友之稱的藝人許光漢，昨(9)日在社群上分享貼文，還曝光了服役時的剃髮照。

許光漢在文章中，祝福大家新年快樂，搭配不少張近期的照片，其中一張，就是他入伍前剃平頭的模樣，還能看到他的好兄弟章廣辰也在現場。照片曝光後，不少粉絲大讚，不愧是男神，就算剃了平頭還是超級帥。

