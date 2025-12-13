許光漢退伍4個月自嘲：剛放出來 惡補韓文備戰「金唱片」

許光漢今帥氣出席CANADA GOOSE秋冬系列鑑賞會。



許光漢今（12╱13）以全球品牌大使身分帥氣出席CANADA GOOSE秋冬系列鑑賞會，日前演藝圈閃兵連環爆，8月5日退伍的他被讚「真男人」，對於新封號，他直言：「我覺得這個沒有什麼好比較的，大家就做好自己。」並說退伍到現在還是有「剛放出來」的心情，「還是以剛出社會的態度來面對大家」。並表示會多拍一點作品、做一些有趣的項目，「到時候就知道了，但也可能沒有啦」！

明年1月10日，許光漢將擔任「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards）頒獎嘉賓，被問是否會準備表演，他笑說：「我也不知道，我覺得我就是一個隨遇而安的心態過去，做好我頒獎人的工作就好了，很開心可以收到邀約。」

曾到韓國拍韓劇，被問韓文程度，許光漢透露：「其實在過去1年有稍微學一些，但就是沒有很厲害，我希望可以繼續學習。」接著小秀「你好」、「謝謝」、「請不要這樣了」的韓文，還笑說：「這個不是很簡單嗎？這應該大家都會吧？」為了金唱片，還說：「我要回去練一下（韓文）。」

佐藤健11月來台舉辦亞洲巡演「TENBLANK from "Glass Heart"」時約許光漢吃火鍋，許光漢分享2人稍微聊一下接下來要拍什麼作品，「很開心可以跟他一起聊天，因為我之前有看過他很多作品」。

近來都忙著拍戲，許光漢很期待聖誕跟跨年的假期，被問有什麼計畫時笑說：「當然就是好好廢一下啊！或者是去哪裡玩一下，可能去個冰島之類。」還盡責地說要穿CANADA GOOSE去，「我會推薦身上的夾克，因為我真的覺得它是我平常會穿的衣服，明天就要降溫了，我推薦可以買1件，可以穿10年，我自己是蠻怕冷的，但就是冬天到了就覺得穿搭層次可以變很多，有一種既期待又害怕受傷害的心情」。

