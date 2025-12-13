許光漢震驚回應趙震雄退圈 駁「選邊站」傳聞：太誇張

男星許光漢13日出席活動時，被問及先前合作韓劇《無路可走：輪盤賭》的南韓影帝趙震雄被爆出醜聞後宣布退出演藝圈一事，許光漢當場表達了震驚與訝異，表示完全不知情。

趙震雄今年來台擔任台北電影獎頒獎嘉賓時，曾公開讚賞與許光漢共事，欣賞他認真的工作態度。對於如今的退圈消息，許光漢透露當時《無路可走：輪盤賭》劇組氣氛融洽，大家還會一起吃飯。

他表示自己因近期都在劇組拍戲，並未關注相關新聞，但也溫暖獻上祝福：「希望一切都可以朝好的方向發展，希望大家可以傳遞一些有愛的事情。」

針對近期有傳聞指出，許光漢與好友張軒睿因資源分配問題產生嫌隙，導致原本的好兄弟情誼破裂，甚至有爆料稱章廣辰在邱澤、許瑋甯的婚禮上選邊站，無視張軒睿。

對此，許光漢嚴正否認這些不和傳聞：「事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」強烈駁斥了這些關於兄弟情誼破裂的猜測。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導