許光漢飛米蘭1人拼3韓星 PRADA看秀與邊佑錫爭氣場

（左起）Gawon、許光漢、邊佑錫、Karina出發至米蘭看PRADA 2026秋冬男裝發表的機場穿搭。（PRADA提供）

2026米蘭秋冬男裝正在進行中，這也絕對是近期又有好多機場穿搭照片可以看的時刻了。韓國派出邊佑錫、aespa Karina、Meovv Gawon等人出席PRADA看秀，台灣代表則僅需許光漢即能震懾全場，沈穩氣場滿分！

配合冷冷的氣溫，許光漢以一身深色又內斂的裝扮現身機場：Re-Nylon夾克、Downtown運動休閒鞋以及同色系的Speedrock Re-Nylon後背包，讓他顯得俐落又有一種令人安心的存在感，絲毫掩飾不了他的明星氣場。

廣告 廣告

許光漢沈穩內斂的穿搭讓他更顯氣場強大。（PRADA提供）

邊佑錫以黑色皮革外套俐落搭機。（PRADA提供）

Karina以學院風路線現身機場。（PRADA提供）

Gawon皮褲下的一雙長腿無疑是機場最美風景。（PRADA提供）

韓國代表邊佑錫雖然臉上掛著大大的口罩，但是黑色皮革外套與直筒長褲，更凸顯他長腿歐巴的好比例。以精緻面容與姣好身材著稱的aespa隊長Karina穿著百褶裙搭配oversize的格紋外套，是機場的一股小清新；年僅20歲的女團Meovv成員Gawon以皮革短褲展現逆天長腿，披散胸前的一頭直長髮讓她更靈氣逼人。

更多鏡週刊報導

130週年的Monogram 路易威登開了3個限量膠囊系列

路易威登Monogram 130週年 王淨以漂亮為挑包最高指導原則

PEDRO找浪浪拍年度紀念冊 狗狗變身時尚主角