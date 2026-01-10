許光漢首曝光當兵平頭照 入伍剃髮儀式章廣辰也到場了

【緯來新聞網】南韓音樂獎項第40屆金唱片頒獎典禮於1月10日下午4時在台北大巨蛋舉行，演出與頒獎嘉賓包含來自韓國的18組藝人與台灣藝人蔡依林、許光漢。其中，許光漢於典禮前夕公開一組個人照片，其中首次曝光的平頭造型引起關注。

許光漢首曝光當兵平頭照。（圖／許光漢IG）

許光漢於1月9日透過社群平台發佈多張照片，其中一張拍攝於2024年8月入伍前，記錄其剃髮過程。他坐在椅上披著剪髮斗篷，面帶微笑地看向鏡頭，呈現從原本髮型轉變為平頭的完整過程，現場還有演員章廣辰陪同。

許光漢首曝光當兵平頭照。（圖／許光漢IG）

許光漢服替代役為期1年，已於2025年8月退伍。退役後，他快速重返演藝工作，至2026年仍行程密集。此次公開的剃髮照也展現其不同風格轉換，與以往形象相比顯得更具成熟氣質。2025年中，娛樂圈曾爆出多起兵役爭議，許光漢則因完整履行役期受到網友肯定。對此，他曾表示「做好自己就好」，未多做評論。

許光漢入伍剃髮儀式章廣辰也到場了。（圖／許光漢IG）

