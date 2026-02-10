許光漢《你的婚禮》陪過情人節 《向陽花》《得閒謹製》獨家上線

《你的婚禮》2月14日在愛奇藝上線。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

喜迎新春不劇荒！愛奇藝推出重磅電影片單，首波主打由許光漢《你的婚禮》2月14日上線，除夕則由賈玲催淚神作《你好，李煥英》陪伴團圓。還會有兩大獨家新作，包括趙麗穎主演的《向陽花》及肖戰主演的《得閒謹製》。

愛奇藝除夕推出《你好，李煥英》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

趙麗穎主演《向陽花》，並身兼出品人。劇中她為替女兒籌措高額手術費，不惜進行色情直播非法牟利，因此鋃鐺入獄，獄中與獄友組成「向陽花」表演小隊，從舞蹈與歌唱練習中重建尊嚴，與獄友攜手從逆境中重生。趙麗穎分享，她看到監獄裡所有女孩子都投入真情實感，去排練表演〈感恩的心〉，傾盡所有地去感受角色，也讓她對於這首歌產生不一樣的感情，直言：「那時候真的一唱到這首歌就很想哭。」

趙麗穎主演的《向陽花》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

肖戰則在《得閒謹製》挑戰演技轉型，飾演 1940 年代技術高超卻愛碎嘴的鉗工莫得閒。他在戰亂中帶領百姓利用農具改裝武器守護家園，拍攝前不僅深入體驗鉗工技藝，更苦練道地南京方言，展現細膩的生活氣息。

肖戰《得閒謹製》挑戰演技轉型。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

創下百億票房的科幻喜劇《獨行月球》於初二登場，後續朱一龍、吳磊、倪妮攜手合作的《東極島》；王安宇、張天愛《畢正明的證明》亦將輪番上架陪伴觀眾。此外，愛奇藝祭出限時免費看活動，《白月梵星》、《換乘戀愛4》及經典《延禧攻略》等限時開追，官方 YouTube 並首創24h 直播馬拉松，從 2 月 13 日起由李一桐《書卷一夢》與劉詩詩《一念關山》輪番接力，讓影迷春節不劇荒。

