許光漢、張軒睿兄弟情鬧翻！章廣辰尷尬夾中間 許瑋甯婚禮碰頭被打招呼竟不理

章廣辰（右）被爆對張軒睿打招呼置之不理。董孟航攝

許光漢與張軒睿兄弟情傳鬧翻已許久，過往與兩人是鐵三角兄弟的章廣辰夾在中間很尷尬，根據《鏡週刊》報導，日前張軒睿與章廣辰都有出席邱澤與許瑋甯婚禮，結果兩人「狹路相逢」時，張軒睿主動跟章廣辰打招呼，竟遭無視，尷尬氛圍達最高點。

張軒睿當晚與女友Jessica一起出席婚禮，因Jessica是柯震東經紀人，柯震東與張軒睿是一起抵達，現場與章廣辰也幾乎沒有互動，而章廣辰面對張軒睿突然打招呼沒有理會的態度，被解讀「站隊」許光漢。

章廣辰笑認打許光漢屁屁！張軒睿尷尬沒聯絡

許光漢（右）、張軒睿兄弟情傳鬧翻。翻攝張軒睿IG

廣告 廣告

之前張軒睿與許光漢傳鬧翻時，曾尷尬坦言兩人有段時間沒有聯絡。據週刊報導指出，是因張軒睿不滿許光漢比自己晚紅，卻搶走資源。不過章廣辰之前為宣傳《舊金山美容院》受訪時，大方分享與許光漢會互打屁股，至於觸感，他笑說：「忘記了。」



回到原文

更多鏡報報導

才剛醉倒許瑋甯婚禮！柯震東驚爆「掰咖」拄拐杖 受傷真實原因曝光

柯震東出席許瑋甯婚禮一舉動被酸「貴圈真亂」 穿搭也有事！爆氣回嗆：蠢貨

許瑋甯婚禮後51字感動發聲 與邱澤交纏擁吻畫面曝光！網閃瞎：重新相信愛情