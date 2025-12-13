許光漢、張軒睿鬧翻？傳眼紅資源友情生變 他首正面回應：真的太誇張

記者王培驊／台北報導

演員許光漢今（12）日以品牌大使身分出席服裝品牌活動，活動結束後接受媒體聯訪，針對近日流傳他與多年好友張軒睿、章廣辰之間「友情生變」、「選邊站」的傳聞，首度正面回應，嚴正否認外界揣測。

對此，張軒睿日前已在社群限時動態發文澄清，直言相關傳聞「無中生有」、「可能是無聊至極」，否認與許光漢不合。如今許光漢也在活動上親自回應，態度相當直接。他表示：「張軒睿的事情？那個我有看到，就是亂講的，那個真的太誇張了，他們兩個根本就不會這樣，我覺得就像軒睿發文講的那樣，『無中生有』，不知道是不是為了流量才亂傳。」

廣告 廣告

許光漢正面回應和張軒睿兄弟情破裂的傳聞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

許光漢、張軒睿與章廣辰因2017年合作林心如監製電視劇《我的男孩》結識，私下交情一直不錯，過去也常被拍到一同聚會。不過近日卻傳出張軒睿疑似眼紅許光漢近年演藝資源大開，導致兩人心生嫌隙，甚至指章廣辰在邱澤、許瑋甯婚禮上「選邊站」挺許光漢，對張軒睿的招呼視而不見，引發外界熱議。

事實上，自2022年起，三人較少被拍到公開同框，互動也相對低調，先前張軒睿曾坦言與許光漢「有一陣子沒聯絡」，也未出席許光漢退伍後的慶祝聚會，才讓外界產生諸多揣測。不過三人至今並未互相退追社群，相關「不合」、「決裂」說法，始終未獲當事人證實。此次許光漢親自出面否認，強調傳聞純屬誇大渲染，也呼籲外界勿再過度解讀。

更多三立新聞網報導

曾合作趙震雄！許光漢聞他退圈消息「一臉震驚」 親揭過去同桌吃飯互動

金唱片今搶票！「網頁排隊1hr」粉絲全崩潰 心死喊：票都沒了還沒進去

33歲網紅陳屍停車場！昔以藝術與極端整形爆紅 「曾砸1500萬」改造身體

宋智孝自爆「談了8年戀愛」！《Running Man》全員嚇傻 認了：沒人發現

