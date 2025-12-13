許光漢「罕見變臉」駁斥與張軒睿不合 震驚趙震雄引退風波

許光漢13日出席機能外套品牌活動。（吳松翰攝）

許光漢今（13日）出席機能外套品牌活動，近期忙於拍攝影集《詐欺者》，除了笑稱自己其實是怕冷體質，但又期待冬天能有更多的穿搭層次，直呼這是一種「既期待又害怕受傷害」的心情。久違在公開場合露面，首度正面回應與好友張軒睿被爆出的「不合傳言」，也對於曾合作韓劇《無路可走：輪盤賭》的韓星趙震雄近日因少年犯罪風波宣布引退感到震驚。

先前週刊爆出他與張軒睿友情生變的傳言，導致章廣辰夾在中間相當尷尬，3人關係變得相當微妙，許光漢在活動上大力否認，罕見嚴肅地表示：「張軒睿的事情太誇張，他們2個不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話，那個寫得太誇張。」強調這些虛構的傳聞「很不OK」，呼籲大家勿為追逐流量而散播不實消息。

廣告 廣告

許光漢久違在公開場合露面，回應多個傳言。（吳松翰攝）

被問及日前趙震雄傳出因少年犯罪和霸凌風波等退出演藝圈的消息，他坦言自己近期忙於拍戲，訊息較為封閉，對於該消息感到非常震驚，表示完全不知情。隨後表達關心：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」憶起合作經驗，透露當時在韓國拍戲時曾與趙震雄餐敘，「已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」

今年演藝圈爆出好幾波閃兵事件，針對網友因他在事業當紅之際仍入伍服役1年，狂推他不僅是「暖男」更是「真男人」，許光漢態度低調且謙虛：「我覺得這沒有什麼好比較的，大家都做好自己就好。」先前他與日本男神佐藤健私下聚會吃飯，被網友說是「夢幻聯動」，他說，主要是交流接下來的拍戲計畫和作品方向，並表示非常榮幸能因工作而結識佐藤健。

許光漢開心分享近期計劃。（吳松翰攝）

下月10日他將擔任在台北大巨蛋舉行的韓國頒獎典禮「金唱片（GDA）」頒獎嘉賓，許光漢表示，目前還不知道太多細節，就是隨遇而安，不過很開心受邀，並透露，現在一直有持續在學習韓文，「過去有稍微學一些，但沒有很厲害，希望可以繼續學習。」也期待跟女團LE SSERAFIM再次見面，不過笑說自己可能舞蹈部分還要再複習一下。

對於明年的計畫，許光漢笑說：「現在還是以一個剛出社會的態度面對大家，多拍有一些作品，然後會做一些有趣的項目，到時候大家就知道了！」雖然目前主要仍專注於劇組拍戲，但耶誕節和跨年應該可以休息，並提到除了想在家裡躺著廢以外，還想要去冰島度假。

更多中時新聞網報導

流感升溫 15萬劑公費疫苗擬提早配送

TPBL》永豐雲豹主題日 萬名球迷歡慶連勝

Jessica看排水孔落髮喊「難過」