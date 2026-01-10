許光漢Q跳撒嬌蚊子舞 Jolin霸氣步出頒新人獎給CORTIS、ADP

被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮，今（1/10）在臺北大巨蛋盛大登場，天后Jolin蔡依林、男神許光漢也受邀擔任頒獎嘉賓。許光漢在還沒頒獎前，就在TWS表演環節上演「撒嬌蚊子舞」，獲得全場尖叫；蔡依林則是一步出，就用標準韓文打招呼，獲得滿堂彩。

當全場觀眾都關注在男團TWS的表演時，許光漢悄然坐上了藝人席，當TWS演出〈OVERDRIVE〉，邀請藝人參加撒嬌蚊子舞挑戰時，全場觀眾才發現，男神竟然在那裡！尤其當許光漢隨著節奏扭來扭去時，又萌又帥，是讓全場尖叫聲不斷。

許光漢（中）跟 LE SSERAFIM一葉（左）、 恩採（右）一起跳撒嬌蚊子舞。（圖/讀者提供）

而天后蔡依林則是在頒發新人獎時登場，她一步出就展現女王氣勢，並用韓文向觀眾們打招呼：「大家好，我是Jolin，感謝第40屆金唱片的邀請。」接著她用中文說到：「今天要來頒發新人獎，也想起自己在新人的時候對舞台的熱情跟好奇，每一次的表演，除了想要用盡全心之外呢，還是會有些許的擔心，害怕自己不夠好，我相信在舞台上所有的新人們，每一次在舞台上也都會帶著這樣的心情，但今天呢，想要跟他們說，不管怎麼樣，只要你享受舞台，台下的觀眾一定會感受到你對音樂的熱情，所以請他們繼續加油。」

蔡依林擔任新人獎頒獎嘉賓。（圖／讀者提供）

隨後她先是頒發了第一個新人，當唸到CORTIS的名字時，成員們當下還沒有任何反應，突然才意會到是自己，慢半拍的反應十分可愛。成員JAMES趙雨凡在得獎感言時，先用中文說道：「大家好，這是2026年第一次得到的獎，非常感謝大家的支持。」接著用英文表示他們將在2026年繼續衝刺，並再度謝謝粉絲們的支持。

另一組新人獎則是由ALLDAY PROJECT獲得，成員們拿著寫著DAY ONE（粉絲名）的素描本上台，旴燦也大吼「DAY ONE！我們拿到獎了」，並表示能在這麼大的舞台上，拿到一生只能得到一次的獎，非常光榮。

