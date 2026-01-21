許勝雄獨子許介立全面掌舵 首度獨挑金寶集團尾牙大樑

金寶集團今日舉行尾牙，總裁許勝雄首度未現身記者會、也沒有上台致詞，都由董事長許介立（中）一人獨挑大樑。

金寶集團今日舉行尾牙，由金仁寶集團總裁許勝雄獨子、金仁寶集團董事長許介立一人獨挑大樑，許勝雄不僅首度缺席金寶集團尾牙前的記者會、更首度未在金寶集團尾牙中上台致詞，都交由從去年升任集團董事長的許介立表現。

2025年金寶集團的尾牙，金仁寶集團總裁許勝雄還出席尾牙前記者會，也在尾牙開場時上台致詞，然而隨著許介立繼已經接棒金寶集團內康舒、泰金寶的董事長職務，更在2025年金寶股東會時正式成為金寶董事長，今天許勝雄將舞台全部交給許介立一人表現。

廣告 廣告

許介立在尾牙致詞時表示，2025年受到對等關稅影響，全球GDP成長從3.3％降到3.2％，中國GDP成長率維持5％，而台灣爭取國際訂單與大家努力，2025年經濟成長率達到7.37％，他大讚是了不起的成就。

許介立在致詞時進一步表示，消費性產品需求衰退，金寶與康舒依賴消費性電子產品，去年上半年營運受到很大的影響，但是金寶集團將士用命、找到新的可能性，帶動2025年金寶集團營業額1950.8億元，比起2024年的1961億元來說，維持持平。

他強調，許勝雄有指示，金寶集團不應該只追求營業額的成長，現在更要著重獲利能力的增加，所以不僅要發展AI相關的產品，也要多應用AI工具、提高工作效率，以金寶來說，將加強研發能力，讓金寶有機會從EMS進步到ODM，拉高客戶黏著度、獲利更好，2026年金寶、康舒會有更多的合作，雙方會更有競爭力、提供更好的解決方案給客戶。

金寶集團今年席開360桌，旺年會抽獎金額為一千萬元，最大獎為總裁獎、獎金10萬元，至於總獎額未定，視現金一把抓、多次加碼後，於尾牙結束後結算才會知道。



回到原文

更多鏡報報導

金寶完成世代交替 許勝雄獨子許介立接棒金寶董事長

尾牙釋利多 康舒董座許介立：2026年燃料電池、資料中心電源新品同步放量

鏡報獨家披露康舒總經理閃辭 今康舒官宣董事長許介立即日起回任總經理

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」