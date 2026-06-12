許勝雄：現在是產業打群架的時候 AI讓台灣更有競爭力

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許勝雄指出，今天會議中讓他感受最深的是，多數與會者都認為現在已是「打群架的時候」。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕面對全球供應鏈重組與人工智慧(AI)快速發展，金仁寶集團總裁許勝雄今日表示，當前產業競爭已進入「打群架」時代，企業必須透過更緊密的合作與整合機制，帶動中小企業共同提升競爭力。同時，AI技術正從資料中心走向實際應用場域，未來若能廣泛導入設計、生產及經營管理流程，將有助於提升台灣整體產業競爭力。

許勝雄今日出席經濟及產業發展諮詢會議，在場外接受媒體聯訪時，大讚經濟部透過定期會議機制廣納產業界意見，並針對台灣經濟及產業發展進行滾動式討論，此舉對於掌握產業變化及研擬因應策略具有正面意義。

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許勝雄指出，今天會議中讓他感受最深的是，多數與會者都認為現在已是「打群架的時候」，產業必須透過更有效率的合作模式發揮綜效，包括大型企業帶動中小微企業共同成長，以提升整體供應鏈競爭力。尤其在全球市場競爭愈趨激烈下，單一企業的力量有限，唯有透過產業結盟與資源整合，才能進一步強化台灣產業韌性。

除了產業合作之外，AI應用也是會議討論焦點之一，許勝雄觀察，目前外界談論AI時，多半聚焦於資料中心與運算基礎設施建設，但真正關鍵在於如何讓AI技術落地應用，協助企業改善設計流程、生產效率及經營管理模式。若能善用AI工具提升決策效率與營運效能，將成為企業未來重要競爭優勢。

許勝雄認為，AI帶來的不只是技術革新，更是企業營運模式的改變，隨著相關工具日益成熟，未來可望加速導入各行各業，協助企業提升生產力與應變能力，進一步強化台灣產業在全球市場的競爭地位。

對於AI產業發展所需的基礎建設，許勝雄也提到，企業界長期關注水電供應問題，尤其在AI資料中心快速擴張下，電力需求勢必持續增加。若台灣希望吸引更多AI相關投資並發展資訊中心產業，穩定且充足的電力供應仍將是重要關鍵。

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