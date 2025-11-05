許勝雄：若在同等競爭環境 台商有能力應對關稅壓力

（中央社記者吳家豪台北5日電）美國關稅牽動企業全球布局，財團法人中國生產力中心董事長、金仁寶集團總裁許勝雄今天說，只要處於與競爭對手國家同等的競爭環境，台灣企業有能力應對關稅壓力；他說，相較於關稅議題，台商其實更在意匯率波動，因為會直接影響獲利表現。

許勝雄今天出席中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇接受媒體採訪表示，美國對等關稅屬於比較長期的影響，台灣企業已經提前布局，關稅稅率會根據投資國家的不同而進行計算。

廣告 廣告

相較於關稅，他認為台商可能比較在意匯率問題，因為匯率會直接影響台商的營業利益等獲利表現。

許勝雄說，若台灣對等關稅稅率為15%，就與日本和韓國相同水準；如果能在20%以下，就跟越南等東南亞國家有同等的競爭環境，「只要是同等競爭環境，我想台商都有能力去面對關稅所帶來的競爭壓力。」

許勝雄在論壇致詞中提到，生產力中心長期扮演連結政府政策與企業需求的橋梁角色，協助推動各種經濟與產業發展政策，提出合理化、價值化、團隊化、家庭化等管理觀念，未來目標將台灣從製造轉向創造，強化經濟韌性。（編輯：張均懋）1141105