許厝寮海巡哨即時發現翻覆漁船 結合友漁民協力救回船員

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣口湖鄉外海昨（8）日上演一場驚險又暖心的救援行動。海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮守望哨於下午1時許執勤時，主動發現外海一艘「金○號」漁船疑似翻覆。當時海面上僅有少數作業中的漁船，值勤人員隨即啟動緊急通報機制，通知安檢與巡邏單位，並請求附近友好漁船立即趕往支援。

第四岸巡隊許厝寮守望哨於下午1時許執勤時，主動發現外海一艘「金○號」漁船疑似翻覆。（圖／第四岸巡隊提供）

在海巡與地方漁民緊密合作下，友船迅速抵達事發海域，將落海船員救起並安全送返許厝泊地。經初步檢查，船員意識清楚、無明顯外傷，後續自行前往醫療院所進一步檢查。這場海上緊急救援行動歷時短暫卻高效，充分展現出海巡單位與在地漁民間的即時聯繫與高度默契。

海巡與地方漁民緊密合作下，友船迅速抵達事發海域，將落海船員救起並安全送返許厝泊地。（圖／第四岸巡隊提供）

第四岸巡隊指出，本次事件凸顯第一線守望哨人員的警覺性與即時判斷能力，也證明「海上友誼鏈」的重要性。地方漁民平時與海巡保持良好互動與通報習慣，成為海上安全守護網的重要一環。

海巡署提醒，民眾從事海域活動或漁業作業前，應隨時留意天候與海象變化，可透過「Go Ocean海洋資訊平台」即時掌握全台海象及風險燈號。該平台以綠、黃、橘、紅四色標示海況風險，協助民眾判斷適航時機、規劃安全航程。此外，出海務必穿著救生衣、結伴同行，並隨時注意天氣變化。

地方漁民平時與海巡保持良好互動與通報習慣，成為海上安全守護網的重要一環。（圖／第四岸巡隊提供）

若於海上或岸際發現人員落海、船隻故障或其他緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將於第一時間派員出動，保障海上人命安全。

