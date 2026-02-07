許原榮宣布爭取國民黨北市松信議員提名 韓國瑜也發文力挺

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今天宣布，將爭取國民黨松山信義區議員的提名。（取自許原榮臉書）





2026縣市議員選舉戰情升溫，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今天（7日）宣布，將爭取國民黨松山信義區議員的提名。韓國瑜也在臉書發文力挺，表示許的專業、認真、負責有目共睹，是團隊的寶藏。

許原榮在臉書發文表示，在松信的鄉親也許認識他，因為松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，他從沒離開過。大學畢業後，加入費鴻泰委員的團隊，從議會到國會，磨練學習23年，跟隨其服務的腳步從基層到中央從未偏廢，用地方服務的經驗來推動重大法案。

許原榮強調，他可以很自信地說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題，這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

他指出，能有幸在韓國瑜身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。韓國瑜關注的焦點有地方建設，時事議題，有行政立法互動，國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了他將複雜問題轉化為行動的決斷力、與解決問題的方法。

許原榮說，每當他騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶。我不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。他已準備好，爭取國民黨松山信義區議員的提名。

對此，韓國瑜也在臉書發文力挺許原榮，並表示這2年一起工作的日子，許的專業、認真、負責有目共睹，是團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，「原榮加油！」（責任編輯：王晨芝）

