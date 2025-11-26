許可改登錄制太鬆？蘇丹紅化妝品「破口」在食藥署 姜至剛：2週內全登錄

記者簡浩正／台北報導

立委陳菁徽（左）則不滿，食藥署2024年7月開始推動產品登錄制，但迄今卻只罰了32件、裁罰金額實在太低，可能不會有效。（圖／翻攝自立院直播）

國內首度在化粧品驗出蘇丹紅色素，問題原料至少出貨12家業者、最新波及20項產品，不乏知名品牌踩雷，有業者甚至自認無辜落淚，「破口」究竟在哪？有立委今（26）日質疑是否違食藥署去年7月開始推動的化粧品許可制改登錄制「源頭放很鬆」，沒特別查上游原料，事後才亡羊補牢稽查後市場。對此，食藥署長姜至剛允諾將在2週內，要求所有產品都登錄完成。

衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人今早至立法院衛環會「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告備詢。

廣告 廣告

立委王育敏批評，蘇丹紅已經延燒2年，從食品到現在連化粧品都被汙染，每一次都是亡羊補牢，無法從源頭阻斷，認為涵蓋面廣，工業級蘇丹紅很好用，便宜、鮮豔又穩定，「難道只有一家有問題嗎？」她質疑，化粧品本來是許可制，但去年變成登錄制，會不會變「破口」？只查後市場是否合理，應該源頭也需要管理、如邊境也須查驗。要求食藥署至少應針對高風險產品採高強度管理。

立委陳菁徽則不滿，食藥署2024年7月開始推動產品登錄制，要求業者應善盡原料、產品的品質把關，完成登錄者才可以製造、販售等，否則最高可重罰百萬，且可連續開罰；但迄今卻只罰了32件、裁罰金額實在太低，可能不會有效。

姜至剛說，這一波查到的20個問題產品中，有2個沒有登錄、將開罰，食藥署是查到哪裡就公布到哪裡；而從許可制改登錄制，是跟國際化粧品管理趨勢一致，目前歐、美、日等國都是一樣的管理，回歸到終端產品。以近年後市場聯合稽查為例，稽查6513件，有4.8%品質不合格。國內化粧品製造商，應付產品把關責任，食藥署將依規模，輔導國內900餘家化粧品業者全數導入GMP認證，盼藉此杜絕蘇丹紅等不合規定成分混入化粧品情形。

更多三立新聞網報導

醫美修法「溯及既往」不變！石崇良：「公益大於私益」不應愛美枉送生命

赴日小心！羅一鈞：日本流感「快到高峰」15縣超標 國內下波高峰時間曝

歐萊德上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看

擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高

