許哲彬決策力強 解鎖劇場大挑戰

首屆「臺北戲劇獎」頒獎讓觀眾又哭又笑，更被選為年度十大藝文新聞榜首。金士傑奪最佳戲劇男主角獎時，頒獎的劉冠廷和施名帥向他下跪、全場起立的一幕，觸動眾多觀眾。臺北戲劇獎總導演、「四把椅子」劇團藝術總監許哲彬說：「當天晚上的魔幻，傳到螢幕前都感受得到，其實我覺得是因為劇場人真的很可愛。」

雖然吳念真因病無法頒發壓軸獎項，但在校戲劇學子登台給獎同樣表現落落大方；「四把椅子」創團成員竺定誼在團隊得獎時爆哭，意外成為劇場迷因，確實超可愛。「在戲劇獎無論是誰得獎，大家都很開心啊。」許哲彬說明，這個有熱情卻沒競爭感的典禮，網上甚至也沒出現誰是遺珠的討論。

許哲彬是台灣劇場圈中流砥柱，他與同學成立「四把椅子劇團」，以「集體性」作為創作宗旨，後來進修取得英國皇家中央演講戲劇學院劇場創作碩士，該團擅長優質翻譯或轉譯作品在台演出，近年常口碑、票房雙贏而屢獲邀重演或重製，他歸因於「幸運」，更多時候，是作品在完成之後，才發現與時代貼合，像《好事清單》療癒到生活壓力大的台灣人、《叛徒馬密可能的回憶錄》在同婚通過前，為同志與HIV議題發聲。

「曾經有人跟我說，作為一個導演，最終極的目標其實是奧運開幕。」許哲彬以此形容導演這職業的最大極限。他去年做過金馬獎開場，幾經考慮，因緣之下今年接下臺北戲劇獎這「台灣劇場圈的最大項目」。劇場演出40到50人，而典禮是200至300人，而組織越大、分工越細，「我會焦慮那個分工，離我很遠的地方，我到底管不管得到。」

挑戰還有拿捏「讓大眾更認識劇場」與「劇場獎如何與其他三金區隔」的平衡，許哲彬與團隊廣邀民眾熟悉的面孔頒獎與演出，再做出每個決定時也不斷清楚想「我們的質感是什麼？我們的品味是什麼？我們的精神是什麼？」最終憑著天生敏銳與劇場養成的溝通與決策能力，達到平衡感與細節性兼具的典禮，甚至錦上開花，以《太陽》獲得最佳導演獎。

展望明年，許哲彬執導《叛徒馬密》1月底在雲門劇場重演，北藝中心「北藝嚴選」4月將推出「四把椅子」與日本導演加藤拓也的國際共製《恍恍》，10月有《太陽》也將在北藝重演，可說一刻不得閒。

當中《恍恍》從「詛咒」開啟創作主題，許哲彬透露，創團元老竺定誼、林家麒外，還有今年爆發的《大夥快炒》何冠儀，三人將在共同執導加藤拓也自然風格下，挑戰「比寫實更不著痕跡的演出」，「對臺灣的演員來說，他們在臺上會有一點點不安全感，像我這樣有在演嗎？」這個台日混血的碰撞，將是「椅友」們最大的驚喜。