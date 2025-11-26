許哲珮人生谷底寫了〈瘋子〉 接住主持人巫巴克共感哽咽

【緯來新聞網】歌手許哲珮Peggy相隔四年發行第11張個人創作專輯《樹洞裡可以悲傷》，近日她上巫巴克主持的教育廣播電台 《想為你播放》宣傳時分享，在日前試聽會聊起專輯〈黑洞〉這首歌時，她回想起20年前的低潮：「當時我寫了〈瘋子〉，因為經歷人生低谷而產生極大懷疑，沒想到有如輪迴一樣，這次難得把情緒赤裸展現給大家，希望透過這首歌不只接住我自己，也能給正在低谷的人一些鼓勵。」巫巴克在節目中說，當時他在現場也跟著許哲珮一起哽咽，他說：「你當時說的那句：有沒有人可以跟當時的自己說你已經很棒了，我真的很有共鳴。」

許哲珮和主持人巫巴克大聊水晶。（圖／巫巴克提供）

身為「I人」，許哲珮特別說這首歌曲的編曲人Miogo（陳依婷）也是I人，第一次碰面時兩人還約好要戴信物才認得出彼此，巫巴克笑說：「Peggy你走在路上沒有人認不出你吧！」巧的是，巫巴克也剛好戴著第一次出門的水晶手鏈，兩人更因此討論許哲珮12月的演唱會是否要加入淨化水晶的橋段，讓大家攜帶著水晶來聽演唱會，由許哲珮的歌聲來淨化水晶。



醞釀四年的《樹洞裡可以悲傷》作品，是許哲珮創作生涯中最不一樣的生命體驗，在歷經生命內在低谷後，她把曾經歷的陰影、墜落與重生，透過溫柔且細膩的旋律，加上晶瑩如雪白的聲音，轉化成十首歌曲創作，並成為自我的情緒庇護所，如同森林隱密的樹洞，能安放心理的悲傷，讓脆弱得以獲得擁抱的力量。許哲珮表示：「這是一張創作生涯24年來最私密的一張作品，也陪伴我走過悲傷的療癒儀式，希望能給予大家得到陪伴的力量。」



節目將於今（26日）晚間11點在國立教育廣播電台《想為你播放》播出。

許哲珮Peggy相隔四年發行第11張個人創作專輯《樹洞裡可以悲傷》。（圖／雪人音樂提供）

2025 許哲珮《Frozen Star》演唱會Peggy Hsu 2025《Frozen Star》Live Concert資訊：

演出時間｜2025.12.27 (Sat.) 19:30

演出地點｜SUB LIVE（台北市南港區市民大道八段 99 號北流南基地）

售票時間｜2025.10.15 (Wed.) 12:00

票價｜預售票NT$1,200 / 現場票 NT$1,500 / 身障票 NT$600

主辦單位：雪人音樂

售票單位：遠大售票系統 Ticket Plus

注意事項：

※ 2025.12.27 (Sat.) 18:30開放入場

※ 本場活動為1F全區站席，2F開放少量座席及無障礙席（2F為視線不良區域，有部分遮蔽情形，購票前請斟酌）

※ 預售票完售即不開放現場購票

