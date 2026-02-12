許哲珮升格音樂總監首為戲劇完整配樂 揪甜約翰獻唱片尾曲
【緯來新聞網】金曲獎最佳專輯製作人許哲珮擔任Disney+ 職人愛情劇《動物園》音樂總監，她首度為影集完整配樂，創作主題曲《微光》、片頭曲《動物園夢遊》及插曲《在哭泣之前》。話題樂團甜約翰看過《動物園》拍攝素材後創作的《追逐，然後跳舞》則作為片尾曲，以動物追逐為隱喻，完美呼應劇中邵雨薇與王柏傑從歡喜冤家到相知相惜的微妙情感轉變。
金曲音樂人許哲珮受度為影集配樂獻給Disney+《動物園》。（圖／Disney+提供）
以富有故事性、充滿戲劇色彩的音樂風格著稱的許哲珮，曾憑藉Tizzy Bac專輯《我想你會變成這樣都是我害的》獲得第18屆金曲獎最佳專輯製作人獎，並多次入圍金曲獎。《動物園》是她首度為影集完整配樂的作品，並攜手編曲／配樂家奧斯卡、傅家煌一起完成整體配樂創作，談到主題曲《微光》的創作，許哲珮分享：「我希望音樂能帶著一種行進感，溫暖而柔和，就像整部影集的色調與壽山動物園的陽光。」
許哲珮也偷偷透露，《動物園》不只有可愛的動物，更有情感的深度，並用一種日常的療癒與幽默傳遞給觀眾，也因此自己更希望配樂可以像陽光一樣，自然地存在角色、故事之間。談到這次配樂最難忘的部分，許哲珮認為是獲得導演極大的信任：「我還沒正式開始配樂就先去參加殺青酒會，當下有點不好意思，導演卻笑著說『到時候就是我對你不好意思了』我心裡還想，是會要改到天荒地老嗎？幸好結果沒有！三毛導演真的給了我很大的信任與空間。」
甜約翰為Disney+《動物園》獻唱片尾曲。（圖／Disney+提供）
另外，甜約翰在看過《動物園》的故事後，深受劇中主角從歡喜冤家、到相知相惜的情感轉變啟發，創作了《追逐，然後跳舞》這首作品。「這首曲本身就很有甜約翰的曖昧靈動感，一種關係還懸在半空閃爍、卻又隱約能感受到最終會有著落的浪漫感。」他們在歌詞中加入與動物、動物園有連結的元素，這個創意來自收到合作邀約時，腦海中浮現的動物在草原奔跑的意象，「我們把這個意象用音樂轉換成一種浪漫的拉扯追逐感」，將職場戀愛中試探與靠近的微妙互動完美轉化。《動物園》將於2月20日在Disney+首播。
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人談資方曝目前進度
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
51歲謝金燕大巨蛋開外掛！Bra Top＋洞洞裝辣噴鼻血 逆天長腿全看光
「姐姐」謝金燕相隔十年二度受邀，今（12日）登上「2026全鴻海運動嘉年華」擔任壓軸演出。無愧電音女王封號，她一現身便大秀火辣美腿，更連飆7首經典電音組曲，將台北大巨蛋瞬間變身巨型夜店。謝金燕看著台下滿滿員工，開玩笑說：「場地變大了，我也長大了，謝謝十年後你們都還在。」更幽默直呼希望下次見面別再等十年，「不然姐姐真的要變奶奶了！」
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了
娛樂中心／張予柔報導藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式，具俊曄與S媽、小S一同現身，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄也都落下眼淚，場面莊重而哀傷。然而，近期卻有媒體報導大S遺產相關爭議，對此，小S也透過經紀人回應。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
王楚然、丞磊戲外摟腰！新戲上熱搜 開播24小時強勢登冠
【緯來新聞網】由王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》，2月6日在愛奇藝國際版播出後、上線僅24
爆被飛輪海硬上摸鳥「訕笑同性戀」！炎亞綸痛揭不堪內幕：只能配合
40歲的炎亞綸2006年以男團「飛輪海」走紅，近日上Podcast「哇！有事嗎」節目，驚爆出道初期就遭到團隊同仁性騷擾，其他3位團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都「出手玩鳥」，讓他留下嚴重陰影。蔡維歆
王祖賢親錄語音回覆「社畜」粉絲！ 溫柔嗓音開示：安靜想一想
59歲「永遠的小倩」王祖賢定居加拿大多年，近來在社群網路上相當活躍，接連開設抖音、小紅書等社群平台帳號。最近她發文，寫下對馬年的期許，有粉絲向她分享工作2年「當社畜」的困擾，沒想到王祖賢親自用語音回覆，開示該名粉絲。
少女時代合體為秀英36歲慶生！潤娥、俞利、Tiffany三女神簇擁唱生日歌，超越18年的閨蜜情太浪漫
生日派對現場佈置得簡約而溫馨，充滿了笑聲與感動。秀英坐在中心位，成員們如潤娥、俞利、Tiffany、徐玄等人環繞在側，大家一起對著鏡頭擺出愛心與各種搞怪表情，少女感十足。秀英對著插著可愛蠟燭的紅色草莓蛋糕閉眼祈禱，那份平靜而幸福的表情，展現了身為壽星最美的姿態以...
李千娜失言再丟飯碗！《紅白藝能大賞》遭波及 台視54字聲明證實了
李千娜日前在參演的國片《世紀血案》記者會談到林家血案失言，網友揚言要抵制她的所有演出，事後繼三立文總除夕特別節目內容將進行調整。如今台視也宣布已經錄完的《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目內容「會做適時的調整」。蔡維歆