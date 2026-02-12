許哲珮為台劇動物園配樂 傳遞療癒、愛給觀眾

（中央社記者洪素津台北12日電）金曲獎最佳專輯製作人許哲珮擔任職人愛情劇「動物園」音樂總監，她首度為影集完整配樂，透露此劇不只有可愛的動物，更有情感的深度，盼用日常的療癒與幽默傳遞愛給觀眾。

以富有故事性、充滿戲劇色彩的音樂風格著稱的許哲珮，曾憑藉Tizzy Bac專輯「我想你會變成這樣都是我害的」獲得第18屆金曲獎最佳專輯製作人獎，並多次入圍金曲獎。據新聞稿，此劇是她首度為影集完整配樂的作品，談到主題曲「微光」的創作，許哲珮分享，「我希望音樂能帶著一種行進感，溫暖而柔和，就像整部影集的色調與壽山動物園的陽光。」

許哲珮也透露「動物園」不只有可愛的動物，更有情感的深度，因此自己更希望配樂可以像陽光一樣，自然地存在角色、故事之間，進而傳遞「療癒」與「愛」的核心價值。

談到這次配樂最難忘的部分，許哲珮認為是獲得導演極大的信任：「我還沒正式開始配樂就先去參加殺青酒會，當下有點不好意思，導演卻笑著說『到時候就是我對你不好意思了』我心裡還想，是會要改到天荒地老嗎？幸好結果沒有！三毛導演真的給了我很大的信任與空間。」

「動物園」將於20日在Disney+播出，邀請觀眾一同進入這座充滿音樂、愛情與療癒的動物園。（編輯：李亨山）1150212