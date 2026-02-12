許哲珮首接影集音樂總監！被導演一句話嚇到「怕要改到天荒地老」

Disney+ 《動物園》黃金音樂陣容公開。（圖／Disney+）

Disney+ 職人愛情劇《動物園》今（12）日公開超強音樂陣容，由金曲製作人許哲珮首度擔任影集音樂總監，量身打造主題曲〈微光〉等三首原創歌曲；片尾曲則由人氣樂團甜約翰操刀，以隱喻式創作完美呼應邵雨薇與王柏傑劇中從歡喜冤家到相知相惜的情感轉變。

曾多次入圍金曲、並奪下最佳專輯製作人的許哲珮，此次攜手編曲家奧斯卡、傅家煌完成影集整體配樂。談及主題曲《微光》，許哲珮表示：「我希望音樂帶著行進感，溫暖而柔和，就像整部戲的色調與壽山動物園的陽光。」她透露《動物園》除了可愛動物，更有日常的療癒與幽默，配樂也因此追求如陽光般自然存在。

許哲珮更笑稱，這次配樂最難忘的是獲得導演「三毛」的高度信任，「還沒正式動工就去參加殺青酒，導演當時笑說『到時候就是我對你不好意思了』，我還擔心要改到天荒地老，結果完全沒有，合作空間非常大。」

片尾曲〈追逐，然後跳舞〉由甜約翰在觀看拍攝素材後創作而成，「這首曲本身就很有甜約翰的曖昧靈動感，一種關係還懸在半空閃爍、卻又隱約能感受到最終會有著落的浪漫感。」他們在歌詞中加入與動物、動物園有連結的元素，這個創意來自收到合作邀約時，腦海中浮現的動物在草原奔跑的意象，「我們把這個意象用音樂轉換成一種浪漫的拉扯追逐感」，將職場戀愛中試探與靠近的微妙互動完美轉化。

