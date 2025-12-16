許嘉容一手麥克風一手畫筆 跨界當公益畫家

記者周毓洵／臺北報導

女星許嘉容除了演藝工作，近期更積極投入藝術創作，受邀在信華公益畫廊展出作品，正式跨界成為公益畫家。她表示，未來將一手握麥克風主持活動，一手持畫筆創作，將演藝與藝術結合，呈現人生百態與美麗畫作。

許嘉容從學生時期就深耕藝術，國中就讀福和國中美術班、高中考上復興美工。她擅長國畫、水彩與馬賽克創作，高二曾在全臺漫畫比賽獲得第2名，顯現扎實造型能力與細膩筆觸。國中時，她以6000元售出「飛天菩薩」水墨畫，不僅是收入，更是對藝術道路的肯定。

畢業後，許嘉容進入廣告設計公司，專攻平面與展場設計，作品曾改造知名週刊的標題，呈現立體震撼感。雖享受創意發揮，但長時間高壓工作讓家人擔憂，她遂決定轉戰演藝圈。離開職場後，她仍未放下畫筆，近年專注馬賽克與展間設計，作品受建商青睞，持續拓展藝術實力。

此次畫展將展出公益藝術作品，許嘉容希望透過創作回饋社會，也期待在演藝與藝術間自由穿梭，呈現更多面向的自己。

許嘉容一手麥克風一手畫筆，跨界演藝與藝術，準備在公益畫廊展出作品。（許嘉容提供）

許嘉容難得公開畫作，作品令人驚艷。（許嘉容提供）