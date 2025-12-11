許多女人是走入婚姻後，人生才開始不幸！離開不合腳的關係，吃好穿美讓心更自由
偶有朋友會好奇詢問：「來算命的人最常問什麼問題？」
答案是「感情」。
其實，這很容易理解。仔細想想，婚財子祿中，就屬感情這件事，最令人難以掌握，也最讓人無奈。
你喜歡某個人，但他並不喜歡你，這是有緣無緣的問題。不愛就是不愛，一點辦法也沒有。
第二無奈的是，就算有愛，最後也可能變質。
很多人因為相愛而結婚，但後來，其中一方變了心，或是有了第三者，或是棄家庭於不顧。在破裂的感情中，不留情面、惡言相向，終至造成難以挽回的局面。
當初說好的愛呢？很遺憾，沒有就是沒有了。
兩情相悅，從此過著幸福美滿的生活，那是童話裡才會出現的劇情。真實的人生不會這麼圓滿，也沒有這麼風平浪靜。
世間男男女女，總是為愛神傷，為情所困，這才是人生的常態。
然而，無論是琴棋書畫詩酒花，還是柴米油鹽醬醋茶，箇中滋味只有身在其中的人最懂。不用去看別人的，也毋須被世俗觀念給困住。
感情的世界，因人而異。緣分的起落，由天註定。
或許糊塗時，搞不清楚眼前是什麼樣的緣分，但無論是什麼緣，只要遇上了，就是我們領到的劇本與功課，就要好好面對與處理。
等到有一天，明白過來了，不管經歷過什麼，自能體會到命運的深意。
感謝他的不娶之恩
大約一年多前，原本已著手籌備婚禮的Sabrina，突然收到男友的訊息，希望將婚事緩一緩。
男方沒有說明具體原因，只說要等雙方都想清楚後再結婚，另外又提出「還沒準備好」、「怕不能帶給妳幸福」等含糊的理由。
Sabrina在震驚之餘，急忙拿著她和男友的八字來找我問占，想要求個明白。
從Sabrina求得的卦象以及她男友的八字看來，這位男士不僅不適合結婚，也沒有真心走入婚姻的打算。
他的命中食傷太重，天生多情多欲，很容易對各種女人動情，習慣性劈腿。此外，他的命裡沒有妻星，這代表即使結婚，妻子對他而言，重要性也非常低，就跟家裡牆上的壁畫一樣，可有可無。
食傷重，無妻星，這兩種特質相加，這位男士註定要成為多情的浪子。女人嫁給他，也是註定要傷心。
我向Sabrina詳細說明這些狀況，最後告訴她，雖然男友臨陣脫逃，也讓她受到傷害，但從長遠的人生角度來看，她反而應該「感謝他的不娶之恩」。
勉強結合的婚姻，不僅不會幸福，還會是苦難的開始。我看過太多例子了，很多女人是走入婚姻後，人生才開始不幸的。
Sabrina聽我說了許多，雖然還是傷心欲絕，甚至擔心已屆三十歲的自己，無法再有結婚的機會，但心裡似乎也釋懷一些。
後來，我也忘了這件事。但就在今年年初，我又接到Sabrina的委託。
這回，她拿來另一位男士的八字，喜孜孜地說，交了新男友，而且感覺特別投緣，希望這次是遇上真命天子了。
我看過兩人的八字，雖然仍有小風小雨，但基本上是合拍的一對，內心也為她高興。
Sabrina的心情很好，還傳了上次求占的對話截圖給我看。「大叔說得對，我現在真要感謝前男友的不娶之恩了。」
長痛不如短痛，不要將就
其實，「感謝他的不娶之恩」，這句話我對好些來求占的人說過，目的是要大家放下執念與執著。沒有緣分的人，即使勉強結合，最後還是會分手。與其這樣，長痛不如短痛，早點結束掉，還能省下大把的青春。
再者，放手一個無緣或是不適合的人，心裡的位置才能空出來，留給下一個人。
不過，也不是每個人都有Sabrina這樣的運氣，可以遇見下一個更好的人。坦白說，也有人在感情這條路上，沒有緣分，此生註定是孤家寡人的命。
縱然如此，我還是不鼓勵大家為了結婚而強求或將就，或對拋棄自己的那個人懷恨在心，這些都只會增加自己的痛苦而已。
當然，要把負心漢的作為視為一種「恩」，還要去「感謝」他，當下極少人做得到，也覺得不合理。但時間一拉長，這件事的意義自然會顯現出來。
畢竟，人生值得追求的事太多了，與其浪費氣力在一個無心的人身上，不如轉身追求其他更美好的事物。
曾有一位女粉絲冷靜接受我的觀點，說了一段話，很是豁達。她說：「既然無法結婚，我也懶得再浪費精神，寧可好好去賺錢，吃好穿美，日子過得舒坦一點。」
這樣也很好不是嗎？
(本文摘自《你以為的偶然，都是人生的必然：通透好命的本質，解生活的憂，排人生的苦》，天下雜誌出版，千里淳風著)
