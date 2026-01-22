許多癌友非病死而是死於營養不良！ 抗癌不能只知治療也要認識「整合性營養」

作者／KingNet國家網路醫藥 編輯部 文章授權刊登／癌症希望基金會





談到癌症治療，多數人聚焦在治療方式與選擇，卻不知道營養對治療成效的影響力，其實真正影響病人能否撐過治療的，往往是癌友常常忽略的「營養」。認識癌症治療中營養的介入，將有助於癌友更順利地走過抗癌之路。





在抗癌路上，很多人關心的是各種治療方式，卻常常忽略了營養。根據統計，竟有許多癌症病人，最後不是死於癌症本身，而是死於營養不良。醫師提醒，充足的營養對於癌友至關重要，不僅能增加免疫力，更是提高整體治療成功率。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長、台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長王照元醫師指出，如果病人在手術前營養不良，例如肌肉量或蛋白質不足，將嚴重拉長其恢復時間、增加住院天數，更可能導致病人根本無法動手術。

術前到術後完整的營養準備不可少





因此，術前的營養評估是首要步驟，病人的肌力、營養狀況和體重等皆為測量指標。一旦體重下降很多或白蛋白太低等營養不良狀況，在手術前或化療時的營養介入就極為重要。





術後的營養支持同樣不可或缺，主要是讓病人盡快康復。醫界積極推動術後快速康復系統，藉由營養介入等措施，降低住院時間，縮短天數，並減少住院期間的合併症。即便重大手術，若狀況允許，應在開刀後48小時內盡早開始進食。病人會從靜脈營養，過渡到靜脈營養加腸道營養的輔助，希望病人能夠完全恢復到經口進食。

認識「整合性營養」撐起治療的每一段路





當病人的營養攝取出現不足時，會根據病人狀況，決定採腸道營養或靜脈營養，或是兩者兼具的整合性營養。





王照元醫師說，腸道營養是指病人可以透過經口進食，這是最佳且最自然的給予途徑。目的在於確保腸道功能順暢、維持身體免疫力，並降低感染的風險。然而，當病人完全不能吃時，則必須透過靜脈給予營養，就是全靜脈營養。對於有部分進食能力，但嘴巴進食量不夠的病人，可再補充靜脈營養，即為整合性營養支持。





整合性營養支持可以強化體能和免疫力、降低傷口感染和癒合不良的風險、縮短住院天數，提高治療成功率和生活品質。

點滴不被視為完整的營養針 靜脈營養不只是「一般點滴」





王照元醫師解釋，一般診所吊的點滴多數是類似葡萄糖水或電解質輸液，在醫學上不被視為完整的營養針。真正的靜脈營養，必須包含營養學上的三大基本要素：葡萄糖、氨基酸和脂肪。





靜脈營養可分為周邊靜脈營養和全靜脈營養。如果只需要短時間給予，大約三到四天，可從周邊血管給予周邊靜脈營養。但若需要長期給予，超過五到七天以上或是完全不能進食，則需要使用全靜脈營養，透過中樞靜脈來給予，以避免造成靜脈炎。

何時需要靜脈營養？





靜脈營養主要適用於特定對象，包括腸道功能完全受損者，如短腸症、腸道阻塞或出血；可以吃但攝取量不夠者、術後一段時間內無法進食者，以及明顯營養不良或晚期出現惡病質的癌症病人。





由於全靜脈營養給予的濃度高，因此醫療團隊必須在給予後持續進行嚴密監測。需要小心監測病人的血糖、電解質平衡，並預防感染。同時，也要關注長期使用是否會對其他器官，特別是肝功能造成受損。





王照元醫師表示，只要病人經評估確實有營養需求的部分，大部分靜脈營養的基礎需求，健保多數有給付，只有極少數情況下，若需使用特殊配方，健保才可能沒有給付，民眾不用太擔心。







