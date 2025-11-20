「許多莫名其妙的事和我有牽連」 炎亞綸40歲生日嘆過去一年禍不單行

炎亞綸今日過40歲生日，發文感嘆過去一年可謂禍不單行。（本刊資料照）

前男團飛輪海成員炎亞綸前陣子，被懷疑替網紅家寧操盤處理公關危機。今（20日）邁入不惑之年的炎亞綸在社群有感而發，感嘆過去一年簡直禍不單行，許多莫名其妙的事都和他扯上關係，但他選擇秉持善意，將種種是非視作改進修行的機會，因為他有信心自己待人問心無愧。

炎亞綸在社群寫到「一年一度的生日，感謝我所失去的教會我珍惜。感謝我所得到的，教會我知足。感謝離開我的，讓我知道我的不足。感謝不離不棄的人，讓我心裡充足。感謝在我落難時伸出援手的每個人，讓我知道在朋友面對困難時我也可以同樣的伸出援手。」

廣告 廣告

炎亞綸感嘆，過去一年可謂禍不單行「許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，但他仍願意相信世上的善意是多數，所以秉持善良，不想和過去一樣脣槍舌戰、劍拔弩張，也許這會使他飽受質疑或被誤會，但他覺得無所謂，「只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

炎亞綸期許自己繼續修行成長，訓練自己泰山崩於前面不改色，將過去種種視作改進機會，且有信心自己對人90％都真誠待之，所以他問心無愧，心裡的平靜就是給自己的禮物，「I still love the world.」

更多鏡週刊報導

網友瘋猜神祕男星身分！Andy爆「家寧公關危機群組」 網挖4跡象矛頭轉向炎亞綸

炎亞綸被罵「性侵犯」怒告14網友吞3連敗 陳沂狠酸：死不認錯的大叔

范姜揭粿王不倫「恐涉誹謗罪」？ 律師舉實例證實網崩潰：被戴綠帽也要忍