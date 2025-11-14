許孟哲「跨界」挑戰極限 江宏傑坦言「心肺」最吃力

許孟哲坦言最困難的是項目之間的跑步。（圖／許孟哲提供）

藝人許孟哲與桌球好手江宏傑將跨界挑戰極限，兩人確定參賽2025年全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix, TPF），與來自10個國家的頂尖選手同場競技。這將是兩人首次接觸CrossFit（高強度功能性訓練），對體能是一大考驗。

許孟哲上周隨大賽到台中宣傳，對民眾的熱情印象深刻。專長冰球的他對自己的腿力較有信心，但他坦言最困難的是項目之間的跑步。而剛退役不久的江宏傑雖未出席宣傳，但已進入備戰狀態。江宏傑表示，身為教練，平時總是要求球員堅持，這次參賽是想讓球員看看教練也正為目標努力，坦言比賽中「每做完一個項目就要跑700公尺，心肺負擔真的很大」。

江宏傑表示這次參賽是想讓球員看看教練也正為目標努力。（圖／江宏傑提供）

兩位參賽者都努力將運動融入生活，許孟哲強調「不受傷是最重要的原則」，而江宏傑則利用球員休息時間進行重訓。兩人皆期許能安全、健康地完成這場挑戰。

全球極限體能鋼鐵大賽不僅是競技，更是一場全民運動嘉年華，「推廣組」報名至11月16日截止，歡迎初學者與資深健身者報名參戰。

