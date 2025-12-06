許宇甄批住都中心離譜高薪 花敬群：算法有誤導之嫌

（中央社記者王承中、賴于榛台北6日電）國民黨立委許宇甄今天指出，115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝新台幣8929萬元，新增人員的平均月薪高達21萬2000元，加總後的年薪達316萬元，比部長還高，遠超公務員行情，呼籲內政部立即處理住都中心薪資亂象問題。

住都中心董事長花敬群受訪時則表示，這個算法將整體薪資成長幅度搭配新進人員人數並不精確，因為住都中心正式員額為400餘人，除董事長外，所有人薪資都會依據考績變化升級，估算下來明年約有70%至75%的人員、約300餘人會有薪資調整，當然影響整體人事費用。

花敬群強調，外界不能用錯誤算法換算，因為住都中心薪資調整有一定標準，與公務員系統相似，不可能產生這個問題，這算法有誤導之嫌。

國民黨立委許宇甄今天發布新聞稿指出，審視國家住宅及都市更新中心送交立法院的115年度預算書，115年度住都中心正式員額為495人，僅比今年度多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元。

許宇甄表示，換算下來，住都中心新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬元獎金，加總後年薪高達316萬元，這樣的薪水比部長還高，更是一般公務員想都不敢想的數字，遠遠超過公務員行情，更完全脫離台灣勞工的薪資現實。

許宇甄指出，新增人員包含17名資深規劃師、20名規劃師，更凸顯此類高薪根本不是合理職務需求，而是荒謬的薪資堆疊。

許宇甄表示，台灣7成受雇者月薪不到5萬元，住都中心新增員額卻能月領20多萬元。在人民被低薪與高房價雙重壓力壓得喘不過氣的此刻，住都中心竟然用全民納稅錢替自己編列離譜高薪，這不只是給薪標準的顢頇錯誤，更是對公平正義的嚴重背棄。

許宇甄指出，住都中心既有員額的每月平均薪資，不含加班費、績效、獎金，已高達7萬4154元，是主計總處公布113年經常性薪資4萬6450元的1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是平均薪資的4.5倍。

許宇甄表示，在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。

許宇甄指出，115年度總預算審查尚未開始，但預算書已赤裸呈現荒謬問題。住都中心115年度用人費用從114年度的5億4448萬元，暴增至6億7450萬元，一年增加1億3002萬元，增幅高達23.9%。社宅興建毫無明顯進度，當中央拚命用替代方案滅火時，住都中心反而大幅擴編人事費用。

許宇甄指出，呼籲內政部立即處理住都中心薪資亂象問題，回應社會疑慮，公開各人員薪酬級距。在全國人民普遍面臨低薪、房價飆升、社宅進度停滯的情況下，住都中心如此離譜的薪資暴增，不僅毫無正當性，更是對居住正義與公共信任的打擊。（編輯：翟思嘉）1141206