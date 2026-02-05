許宇甄警示台積電日本3奈米定案 ：「矽盾」破裂的開始

國民黨立法委員許宇甄5日表示，這不只是單一企業投資案，而是全球供應鏈重組下，各國以補助與政策競逐先進製程的結果，這並非執政黨口中的「全球佈局」，而是台灣「矽盾」開始碎裂的警訊，政府還是想粉飾太平。（圖／摘自許宇甄臉書）

媒體報導台積電將在日本熊本縣量產3奈米先進製程、投資規模上看170億美元。國民黨立法委員許宇甄5日表示，這不只是單一企業投資案，而是全球供應鏈重組下，各國以補助與政策競逐先進製程的結果，這並非執政黨口中的「全球佈局」，而是台灣「矽盾」開始碎裂的警訊，政府還是想粉飾太平。

許宇甄指出，若台積電將3奈米直接落地日本，等同宣告民進黨政府過去宣稱「先進製程根留台灣」的承諾跳票。當日本擁有3奈米產能、美國亞利桑那掌握2奈米技術，台灣在國際供應鏈中「唯一且不可取代」的戰略地位將被削弱，談判籌碼與地緣安全屏障也隨之下降。

許宇甄表示，台積電加速海外先進製程布局，表面上是回應美國關稅與地緣政治壓力，但更深層的原因，是企業對台灣投資環境的不信任，核心問題就在能源政策失敗與供電不確定性。她提及，台積電董事長魏哲家在法說會上直言最擔心台灣電力供應，這不是提醒，而是對執政無能的直接指控。

許宇甄痛批，不是企業想走，而是缺電與政策搖擺逼著企業走。先進製程高度仰賴穩定、龐大且可預期的電力供給，當台灣能源路徑長期不明確，企業只能把最關鍵的產能移往制度與供電更穩定的地區，結果不只是技術外移，還會引發高階人才與關鍵供應鏈外流，造成產業空洞化的連鎖效應。

許宇甄進一步指出，日本除全力爭取台積電外，其本土國家隊Rapidus也預計在2027年量產2奈米，過去更曾出現相關供應鏈涉入竊取台積電技術的疑雲。她認為，台積電把3奈米帶進日本，長期等同協助日本重建完整先進半導體生態系，加速先進製程「去台灣化」，使台灣不可替代性下滑、國安風險升高。

許宇甄嚴厲批評，賴清德政府長期以鴕鳥心態自欺欺人，將海外設廠說成「擴張」、把產業流失包裝為「國力延伸」。她直言，先進製程一旦不再集中於台灣，矽盾就不再是盾，只剩被各國拆解的零件；護國神山被迫分散關鍵支點，台灣的安全與產業命脈將不再掌握在自己手中。台積電3奈米外移只是序曲，若政府執意不改，恐將成為葬送台灣經濟優勢的歷史關鍵。

