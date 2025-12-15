許宇甄轟不副署、不執行違憲 批賴政府正面衝撞民主底線

傳府院高層擬針對財劃法採「不副署、不公布」反制，引發在野黨強烈不滿。（本報資料照片）

行政院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過法案，在野認為此舉將引發憲政爭議。國民黨立委許宇甄15日嚴正指出，依據憲政體制與權力分立原則，立法院通過的法律，行政院僅有一次覆議的救濟空間，絕無無限上綱的否決權，行政權若拒不執行，已構成對憲政秩序的破壞。

許宇甄表示，憲法增修條文第3條規定得非常清楚，覆議案一旦遭立法院否決，行政院就應執行立法院通過的法律，這不是政治選項，而是民主法治最基本、不可退讓的底線；行政院長卓榮泰在覆議失敗後，卻公然揚言不副署、不執行，形同將依法行政扭曲為政治對抗工具，拒絕接受民意與國會監督。

廣告 廣告

許宇甄批評，這種作法不僅違憲，更是對民主制度的正面衝撞，其心態與威權時代行政獨斷並無二致，正在毀壞台灣多年累積的民主成果，賴清德與卓榮泰的作為，已將憲政體制推向危險邊緣。

許宇甄指出，依中華民國憲法規定，法律經立法院通過後，總統應於10日內公布施行，卓榮泰主張的不副署、不執行，表面上是在對立法院叫陣，實質上卻是將賴清德總統推上違憲爭議第一線，更荒謬的是，民進黨立委面對明顯的憲政危機，不僅未盡監督責任，反而全面護航行政院，任由行政權違法擴張，等同將政黨利益凌駕憲法，讓立法權自我矮化。

許宇甄直言，行政權違法在前，民進黨卻倒果為因，轉而鼓譟倒閣、轉移焦點，真正應負政治責任的，正是公然違憲的卓榮泰，而非立法院。

許宇甄痛批，賴清德一方面放任行政院拒不執行法律，另一方面卻透過立委、派系與側翼，持續鼓吹立法院改選，企圖將制度失靈的責任全面甩鍋給國會。這種說法本質上就是逃避責任的政治話術，若真要重新接受民意檢驗，最該被檢驗的，正是帶頭踐踏權力分立、縱容違憲行為的賴清德本人。

許宇甄最後質疑，民進黨執政9年多來，民進黨立委早已喪失監督行政的基本勇氣，面對卓榮泰公然違憲不副署、不執行，不僅集體噤聲，反而要求在野黨提出不信任案，企圖將違憲亂政的後果轉嫁給全民。錯在執政黨，卻要全國一起善後，這樣的政治操作，不僅毫無責任可言，更是對憲法、對國會、對全民智慧的公然羞辱。

【看原文連結】