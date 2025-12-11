許宇甄、丁學忠率立院內政委員會考察 爭取雲4鄉鎮近億元通學步道改善工程

立委許宇甄、丁學忠率內政委員會考察，爭取雲林縣四鄉鎮近億元通學步道改善工程。（記者劉春生攝）

▲立委許宇甄、丁學忠率內政委員會考察，爭取雲林縣四鄉鎮近億元通學步道改善工程。（記者劉春生攝）

為全面提升雲林縣鄉鎮的安全友善步行環境，立法委員許宇甄、丁學忠昨（十一）日聯合率領立法院內政委員會及中央所屬單位，一同前來雲林考察，內政部次長董建宏、國土管理署副署長於望聖及相關業務團隊全程陪同，實地走訪水林鄉水燦林國小、北港鎮北港高中、土庫鎮越港國小、虎尾鎮平和國小等四個地點。雲林縣政府由副縣長謝淑亞率隊，立委張嘉郡辦公室主任林佳儒、水林鄉代理鄉長張東凱、北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員、代表會、村里長及校方皆到場表達高度歡迎與肯定。

廣告 廣告

許宇甄委員指出，今天前來考察四個學校通學步道，第一站先至水林鄉水燦林國小，將獲得一千九百五十萬的經費進行改善，保障孩童通學安全。第二站至北港高中，這次爭取四千九百七十二萬元經費進行改善，後續還會有第二期經費，串聯校園周邊人行空間，保護行人安全。第三站至土庫越港國小，校方願意主動退縮圍牆以提供人行空間，特別爭取一千六百五十萬經費進行改善；第四站至虎尾平和國小，未來將透過墊高人行道、重鋪路面，爭取六百萬經費改善。

丁學忠委員表示，許多校園周邊道路因人行空間不足、路面高低落差大、視線死角多，學生與行人被迫步入車道，安全風險甚高，讓學校與家長憂心。他要求國土署加速審查核定海線人行安全改善工程，讓學童能更安心行走，家長也能放心。

內政部次長董建宏在會中表示，三位立委共同爭取地方需求，內政部只要確認屬國土署業務範圍內，一定會全力支持。副署長於望聖也承諾，將依據今日實地勘查結果，加速審查流程、儘速核定預算，讓學童與居民能早日享有安全、人本的步行環境。