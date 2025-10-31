許宇甄、盧縣一 質疑檢「奉命起訴」

國民黨立委盧縣一。（本報資料照片）

藍委許宇甄、盧縣一因山地原住民立委伍麗華罷免案不實連署案遭起訴，兩人昨日皆發聲明，直指自己當時無保請回，檢方無證據倉促起訴，呼籲司法不該成為被政治操弄的工具。即將於1日上任國民黨主席的鄭麗文也批民進黨想團滅在野黨，會組成律師團全力協助遭司法打壓的黨員、黨工。

許宇甄昨指出，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過1次偵查庭，自始至終未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天檢察官短暫偵訊後，也獲無保請回。

許宇甄再說，由於其他黨工羈押期間即將屆滿，屏檢倉促對她提起公訴，明顯有「奉命起訴」嫌疑，她有信心終將在法庭上獲證清白，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確交代。

盧縣一也強調，檢調傳訊他一次後同樣無保請回，呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應以事實為憑，而不是被政治操弄的工具；盧強調將持續捍衛原住民族人的權益、為族群共榮盡一份心力，絕不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。

鄭麗文則說，民進黨一直想團滅國民黨，台灣司法公信蕩然無存，變成執政者打壓異己工具，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主價值；至於仍有黨部同仁還在被羈押中，她會組成司法正義律師辯護團，全面救援、力挺黨工。

民眾黨發言人張彤表示，台灣是法治國家，若有違法行為該依法究辦、毋枉毋縱，但司法絕不應違反比例原則，成為執政者打壓政敵的工具。

民進黨強調，證據會說話，罪嫌已認罪，瞎扯無助脫罪，誠實面對司法才是上策；伍麗華則說，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。