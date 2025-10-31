許宇甄、盧縣一 質疑檢「奉命起訴」
藍委許宇甄、盧縣一因山地原住民立委伍麗華罷免案不實連署案遭起訴，兩人昨日皆發聲明，直指自己當時無保請回，檢方無證據倉促起訴，呼籲司法不該成為被政治操弄的工具。即將於1日上任國民黨主席的鄭麗文也批民進黨想團滅在野黨，會組成律師團全力協助遭司法打壓的黨員、黨工。
許宇甄昨指出，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過1次偵查庭，自始至終未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天檢察官短暫偵訊後，也獲無保請回。
許宇甄再說，由於其他黨工羈押期間即將屆滿，屏檢倉促對她提起公訴，明顯有「奉命起訴」嫌疑，她有信心終將在法庭上獲證清白，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確交代。
盧縣一也強調，檢調傳訊他一次後同樣無保請回，呼籲屏東地檢署勿成為執政黨的獵犬，司法應以事實為憑，而不是被政治操弄的工具；盧強調將持續捍衛原住民族人的權益、為族群共榮盡一份心力，絕不會因為政治抹黑與司法打壓而退縮。
鄭麗文則說，民進黨一直想團滅國民黨，台灣司法公信蕩然無存，變成執政者打壓異己工具，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要毀了台灣得之不易的民主價值；至於仍有黨部同仁還在被羈押中，她會組成司法正義律師辯護團，全面救援、力挺黨工。
民眾黨發言人張彤表示，台灣是法治國家，若有違法行為該依法究辦、毋枉毋縱，但司法絕不應違反比例原則，成為執政者打壓政敵的工具。
民進黨強調，證據會說話，罪嫌已認罪，瞎扯無助脫罪，誠實面對司法才是上策；伍麗華則說，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒。
其他人也在看
服務擴及全齡 激發社會正能量
救國團昨日舉行73周年團慶，多個縣市首長都予以祝賀，並感謝救國團長久的協助，救國團召集人楊朝祥致詞時表示，救國團73年來始終不變的是設立宗旨─給年輕人舞台及增加社會正向能量，宗旨不變但未來會把服務對象全齡化，包括向下延伸至幼兒、向上推廣至長者。中時新聞網 ・ 1 小時前
公股銀看A股 科技、消費有料
全球資金正出現回流中國大陸趨勢。公股銀行財管部門指出，在美國聯準會（Fed）降息循環下，將吸引資金持續流向新興市場與亞洲，近期陸港股市上漲集中在AI相關板塊，反映出市場對晶片自主和大陸科技前景的樂觀預期；另在官方政策刺激下，內需消費族群亦可關注。工商時報 ・ 1 小時前
NCC人事11月7日表決 藍委預告通過1人
行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，包括成功大學資訊工程學系暨研究所教授蔣榮先、東吳大學法學院特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯。立法院昨黨團協商，將在11月7日記名投票表決，有藍委預告，應該會通過1人。中時新聞網 ・ 1 小時前
花蓮總預算未送議會 年底再審
花蓮縣政府明年度總預算歲出、歲入均編列401億1200萬元，但議會認為《財劃法》修正後統籌分配款增加，但縣府編列的內容並不齊全，要求縣府補正資料再送。不過花縣議會昨日舉行一讀會，仍未見縣府將預算案送入議會，已確定本會期無法審總預算。議會強調並非退回縣政總預算，將於12月舉行臨時會時再審。中時新聞網 ・ 1 小時前
iPhone 17需求強勁 蘋果本季營收估成長1成
蘋果基於新版iPhone 17需求強勁，預期本季營收至少成長1成，可望為蘋果帶來史上最強勁的一季。新機上市協助推動蘋果上季業績成長，營收首次跨越千億美元大關，上季財報和本季財測皆優於市場預期。工商時報 ・ 1 小時前
vivo X300攻高階攝影 2億畫素鏡頭當攝手
vivo X300新機登台，不僅相機畫素高達2億，還支援長焦鏡套組(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 小時前
MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼
尋求衛冕的道奇在世界大賽打完前5場2比3落後，1日將移師至多倫多藍鳥主場進行第6戰，面臨背水一戰的道奇派出日籍強投山本由伸掛帥，迎戰藍鳥王牌高斯曼，季後賽連續兩場完投的山本由伸有可能續寫傳奇。此外，陷入打擊低潮的大谷翔平，10月31日在練習的時候狂轟14發全壘打，手感發燙，也是道奇能否續命的關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 小時前
聯發科營運衝鋒 四引擎啟動
IC設計大廠聯發科31日召開法說會，公告第三季合併營收1,420.97億元，年增7.8％、季減5.5％，每股稅後純益（EPS）為15.84元；受客戶於上半年提前拉貨及產品組合調整影響，毛利率季減2.6個百分點達46.5％。展望未來表現，執行長蔡力行強調，已在AI與雲端加速器領域站穩腳步，首顆雲端AI ASIC專案執行順利，明年可望貢獻逾10億美元營收。工商時報 ・ 1 小時前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 16 小時前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 12 小時前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 1 天前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 18 小時前
買半隻鹹水雞"少腿.胸"店家退錢 消費者隔天還錢成羅生門
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一間專賣熟食雞鴨鵝滷味店，發生一起消費糾紛，業者發文說，有一名阿桑在重陽節的時候買了半隻鹹水雞，幾個小時候回到店裏吵，說雞腿和雞胸都少了兩塊，業者認為不可能，當下把錢退還給她，叫她以後不要再來買了，沒想到隔天阿桑又把錢拿回來還給店家。業者說，一般他們都是封膜包裝，但這名阿桑要求不要封膜，改用蓋子。（圖／民視新聞）「我錢還你，她在那邊吵，我說『錢還你』，你以後不要再來買了！」什麼事情讓老闆這麼生氣，竟然拒絕客人再上門。原來是有一名阿桑在重陽節當天，買了半隻鹹水雞，幾個小時候回到店裏，說雞腿和雞胸肉都少了兩塊，和業者起爭執。業者事後調出監視器，證明雞腿在盒子裏是存在的。業者楊先生氣憤的說，「我們做這種工作，雞肉也沒多少錢，有必要偷工減料嗎？我減那個有什麼意思，拜託我是店面欸，我不是路邊攤，賣一天我就跑了，用這種蓋啦，可以打開的，她不要用密封的。」業者當下把錢退還給顧客，叫她以後不要再來買了，沒想到隔天阿桑又把錢拿回來還給店家。（圖／民視新聞）這間店位在台南永康的兵仔市場，專賣熟食雞鴨鵝滷味，業者說，一般他們都是封膜包裝，但這名阿桑要求不要封膜，改用蓋子，是不是在拜拜途中，被人偷吃了，不得而知，不過，隔天阿桑又回到店裏，把錢還給老闆。業者楊先生說，「人家還拿錢回來還，我不知道，不然我不會收。她說她有吃啊，她也不算奧客啦，可能也算是誤會啦。」其他顧客表示經常來買，也沒有遇過這樣的事情。業者說之前也曾經發生過類似事件，最後客人打電話來道歉，說是被家人偷吃了，這次消失的雞肉到底哪去了，阿桑沒有說，成了羅生門。原文出處：客訴買鹹水雞少＂腿、胸＂ 店家否認 退錢要客人以後別來 更多民視新聞報導小吃店「粿仔王子」暴紅！網歪樓：帶回去偷偷吃不只粿粿偷吃王子！闆妹驚曝「還有一對」15字揭內幕粿粿爆不淪戀偷吃王子！閨密簡廷芮遭網灌爆「神隱3天」民視影音 ・ 15 小時前