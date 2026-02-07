許宇甄：補足軍人加薪 就審總預算、軍購條例

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨團首席副書記長許宇甄今日喊話，只要賴政府承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立法院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查。

國防部昨表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，正式向台灣提供「發價書草案」，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

對此許宇甄指出，賴清德政府未依法完整編列軍人加薪相關預算，已構成程序與實質上的預算失職，導致立法院面對「違法未編」的預算項目，根本無從進行實質審查，這不僅是立法權被架空，更是對基層官兵權益的漠視。

許宇甄提醒，過去四年間，志願役官兵因待遇與制度問題選擇賠錢提前退伍者累計已超過1.2萬人，這是極其嚴重的人才流失警訊。然而，民進黨政府卻一味強調「買武器、拚軍備」，卻遲遲不願正視基層官兵長期低薪、負擔加重的結構性問題。沒有合理薪資與穩定制度，再先進的武器也無人操作，最終只會讓高價軍備淪為無法形成戰力的庫存設備、破銅爛鐵。

許宇甄指出，台灣向美國採購的多項武器與軍機，累計已付款卻未交付的金額超過6000億元，新舊軍售案交期延宕早已成為國防體系的沉痾。在既有採購履約問題未獲改善之前，美方若持續推銷新一波軍購，而政府又照單全收，非但無助於提升即時戰力，反而可能排擠真正急迫的人員與制度投資。

許宇甄強調，國防的核心不只是「武器數量」，而是「人、裝、訓、用」能否形成完整戰力鏈。只要賴清德政府願意負起責任，承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立法院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查。

