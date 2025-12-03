許宗力掛名出訪報告竟寫台灣GDP排名12？黃國昌連問:這報告誰寫的

民眾黨立委黃國昌今(3)日在立法院質詢時,痛批司法院出訪歐洲行程形同觀光,並質疑出訪報告內容錯誤連連,要求司法院說明。

黃國昌指出,某計畫項目勻支上百萬後,司法院組團前往荷蘭、比利時訪問,他調閱行程後「嚇了一大跳」。黃國昌質疑:「請問這是觀光行程嗎?荷蘭待一天、比利時待一天,也都不是目的地,最後再從比利時去法國。」

黃國昌進一步分析,總共11天的荷比訪團中,「我寬算6天公務,真正去你所謂重要機構參訪的,加起來我也寬算3天。」他認為行程安排不符公務出訪標準,浪費公帑。

更令黃國昌「大驚失色」的是出訪報告內容。他表示,報告從院長許宗力、院長室主任陳惠美到「中間有一堆大法官」掛名,但內容卻出現重大錯誤。黃國昌質疑:「台灣什麼時候人均GDP有72485美元、排名第12名?真的嗎?這個報告誰寫的?」

黃國昌連續追問「這個報告誰寫的」,暗指司法院高層出訪卻提交錯誤百出的報告,不僅浪費納稅人血汗錢,更顯示司法院對出訪報告的品質控管鬆散,要求司法院必須給社會一個交代。

