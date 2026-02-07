許家睿接任桃議民進黨團總召 盼延續團結為市民發聲

桃園市議會民進黨團6日下午舉行總召集人暨幹部交接典禮。圖：黨團提供

桃園市議會民進黨團昨(6)日下午舉行總召集人暨幹部交接典禮，新任總召許家睿表示，感謝黨團議員支持，未來將延續過去黨團努力，帶領民進黨團持續推動市政議題，為市民福祉及桃園建設全力以赴。

許家睿表示，感謝前任總召李宗豪帶領黨團展現團結與韌性；新的一年，黨團將持續關注重要市政議題，結合中央與地方力量推動建設，同時善盡監督責任；他也感謝議長邱奕勝及桃園市長張善政，在多項市政建設上傾聽並採納黨團建議，期待在選舉年持續推動各項政策，為市民帶來具體成果。

許家睿表示，感謝前任總召李宗豪帶領黨團展現團結與韌性。圖：黨團提供

李宗豪提到，感謝市府過去針對民進黨團提出的多項議案從善如流，包括軌道建設、敬老愛心卡及普發現金等議題，均展現府會良好溝通。此外，在城市外交方面，台南風災期間，桃園市府工務局組隊南下馳援，黨團亦募集帆布、並南下協助災區復原重建，展現城市間互助情誼。他也指出，許家睿過去擔任幹事長，熟稔議事運作與市政議題，相信未來能帶領黨團提出更貼近市民需求的政策建議。

交接儀式由民進黨副秘書長何博文擔任監交人，他指出，桃園在前市長鄭文燦任內奠定良好基礎，近年民進黨雖為在野黨，但黨團仍積極參與預算審查與地方建設爭取，以市民福祉為優先。他表示，選舉年持續推動多項市政議題，並促進中央與地方合作，爭取中央資源挹注桃園發展。民進黨也將儘速推派市長候選人，期盼未來能取得執政與議會過半，推動市政持續進步。

新任議會民進黨團總召許家睿與議長邱奕勝合影。圖：黨團提供

議長邱奕勝提及，感謝李宗豪過去一年協助議會運作順利，尤其在預算審查期間支持市政推動。他強調，為民服務不分黨派，未來仍將在各黨團合作下推動市政發展，秉持「市民贏、議會贏」的精神，共同促進桃園進步。

現場合影。圖：黨團提供

市長張善政表示，桃園歷任市長以來，府會合作一直是城市發展的重要基礎，感謝議會長期支持市政推動，也肯定李宗豪過去協助促進府會良性互動。對於新任總召許家睿，他期盼能以年輕活力與歷練，持續與市府攜手合作，共同打造桃園美好未來。

