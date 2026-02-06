許家睿接桃議會民進黨團總召 張善政、邱奕勝盼「桃園隊」不分黨派

新任總召許家睿(右)在何博文監交下，從卸任總召李宗豪手中接過印信。(蔡依珍攝)

新任總召許家睿特別感謝議長邱奕勝及市長張善政，在多項市政建設上願傾聽並採納黨團建議。(蔡依珍攝)

桃園市議會民進黨團6日舉行總召集人暨幹部交接典禮，由議員許家睿接任總召。交接典禮充滿「選舉味」，民進黨副祕書長何博文喊出年底拚回執政、議會過半；市長張善政與議長邱奕勝則雙雙出席致意，強調「桃園隊」精神不分黨派，感謝綠營黨團在預算審查上的務實與支持，期盼未來府會持續良性互動，共創雙贏。

新任總召許家睿在何博文監交下，從卸任總召李宗豪手中接過印信。許家睿表示，感謝前任總召帶領黨團展現團結韌性，新的一年是關鍵的選舉年，黨團將延續過去努力，結合中央與地方力量推動建設，同時善盡在野監督責任。他也特別感謝議長邱奕勝及市長張善政，在多項市政建設上願傾聽並採納黨團建議，未來將持續為市民福祉及桃園建設全力以赴，拿出具體成果。

代表黨中央監交的何博文則意有所指表示，桃園在前市長鄭文燦任內奠定良好基礎，近年民進黨雖為在野黨，但黨團仍積極參與預算審查與爭取地方建設，以市民福祉為優先。面對年底選戰，民進黨將儘速推派市長候選人，期盼未來能取得執政權與議會席次過半，推動市政持續進步。

儘管政治角力暗潮洶湧，現場仍展現府會和諧氣氛。議長邱奕勝強調，桃園人口與預算規模持續成長，市議會長期秉持不分黨派的「桃園隊」精神，感謝李宗豪過去一年協助議會運作，尤其在預算審查期間支持市政推動，未來仍將秉持「市民贏、議會贏」的精神，共同促進桃園進步。

市長張善政也親自到場祝賀，他肯定卸任總召李宗豪任內積極整合黨團意見，即便預算審查面臨挑戰，仍秉持務實原則確保預算合理化，讓重大建設得以順利推動。對於新任總召許家睿，張善政期盼他能發揮年輕活力與歷練，持續與市府緊密合作，打造桃園美好未來。

卸任總召李宗豪則細數過去一年成果，感謝市府對黨團提出的軌道建設、敬老愛心卡及普發現金等議案從善如流。他特別提到，去年台南風災期間，桃市府工務局組隊南下馳援，黨團亦募集物資協助重建，展現了城市間的互助情誼與府會良好溝通。

民進黨團第3屆第7會期新任幹部名單為總召許家睿、副總召彭俊豪及鄭淑方、幹事長黃瓊慧、書記長黃崇真。今日典禮冠蓋雲集，除綠營議員，國民黨團新任總召徐其萬、無黨團結聯盟總召段樹文、副市長王明鉅及市府各局處首長均到場觀禮，場面熱絡。

