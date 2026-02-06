許家睿接桃議民進黨團總召 張善政：不分黨派推動市政前進

桃園市長張善政期許新任民進黨團總召許家睿與市府持續緊密合作，共同為桃園未來努力。圖：市府提供

桃園市長張善政今（6）日下午前往桃園市議會，出席「民主進步黨桃園市議會黨團總召暨幹部交接典禮」。張善政表示，桃園市議會不分黨派，長期與市府建立良好溝通機制，共同推動市政，期許新任民進黨團總召許家睿與市府持續緊密合作，共同為桃園未來努力。

民主進步黨桃園市議會黨團總召暨幹部交接典禮由民進黨副秘書長何博文監交。圖：市府提供

張善政也肯定卸任總召李宗豪在任內積極整合黨團意見，在預算審查面臨挑戰的情況下，仍秉持務實審查原則確保預算合理化，使多項重大建設得以順利進行。

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市議長邱奕勝表示，桃園人口與預算規模持續成長，市議會長期以來秉持不分黨派的「桃園隊」精神，始終將市民福祉與地方建設視為首要目標，感謝各黨團在預算審查與議事運作上的合作，使市政得以順利推動。

桃園市議長邱奕勝致詞。圖：市府提供

民進黨副秘書長何博文肯定李宗豪的辛勞，期許許家睿持續帶領黨團在議會問政、預算審查與地方建設為桃園市民福祉努力。

李宗豪感謝議會各黨團與市府在不同立場下仍能尋求共識、共同推動建設，未來也將持續秉持民意優先，提出更多實質建言以增進市民福祉。

許家睿表示，將承襲前任總召建立的良好基礎，與市府攜手推動各項建設，發揮議會監督職能為民請命，積極爭取地方發展與公共權益。

