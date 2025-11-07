⁡許家睿籲桃園以EOD導向進行都市整體規劃 改善學校空間不足問題

桃園市議員許家睿針對桃園市教育資源分配不均，人口新興區校舍老舊，學校空間不足等問題提出解方。圖：許家睿提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員許家睿針對桃園市教育資源分配不均，人口新興區校舍老舊，學校空間不足等問題提出解方，建議市府參考台北市以EOD導向進行都市整體規劃，盤點桃園市內教育用地，提高土地使用效率。

許家睿指出，EOD包含教育(Education)「教育設施」、經濟(Economy)「土地有效利用」、生態(Ecology)「環境友善」、公平(Equity)「市民需求」、進化(Evolution)「都市持續發展」五大面向，在公共設施特別是學校校舍開發或改建時，納入防災與韌性城市精神、地區發展以及公共服務需求，以5E為主軸進行城市設計。

許家睿提到，八德區教育資源匱乏，學校校舍空間不足，無法應對持續移入人口的就學需求，目前八德多所國中小實行總量管制，許多八德學子被迫要到鄰近的其他學區就學，校舍也普遍老舊校園空間擁擠不堪，應積極盤點區內閒置學校用地，例如大勇、大福市地重劃範圍內之學校用地，提前評估未來設校的必要性，為現有的學校減壓，同時對舊校園進行重新規劃，提高使用效率。⁡

許家睿以選區八德國中增建校舍計畫為例，他指出，八德國中連年增班已經排擠到專科教室空間，建興街側圍牆也有安全疑慮，且缺乏通學廊道，建議未來增建校舍時應一併檢討現有校園後方市有閒置土地，調整街廓，新增人行道及福元里、興中里社區活動中心，未來更要結合「八德行政園區」做整體規劃。

許家睿再以八德區大湳都市計畫內大勇國小為例，大勇國小擴校計畫，除了規劃學校需要的廚房與活動中心，同時也應評估規劃地下停車場滿足周邊居民的停車需求，同樣的模式也可以適用新設立的仁德國小，因為校地面積不足，未來興建活動中心時也應一併納入停車場規劃。許家睿表示，這就是EOD導向的良好範例，期望市府未來能持續依此模式，並融入更多在地需求，包括通學道、綠地、活動中心等，配合校園新建與擴建工程，積極開發與活化周邊環境。

許家睿說，除了滿足校園內需求外，EOD的精神還追求多面向的服務，包含生態、人本空間、社福設施及防災需求。他強調，落實EOD的第一步，就是要走出圍牆，在新校地規劃時就一併納入學校周邊的設施、街廓及閒置用地，活化周邊土地，提供市民多面向的需求。⁡

